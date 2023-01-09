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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸蘇貞昌行政能力差　王世堅：前天下台「吳怡農就能當選」

記者袁茵／台北報導

稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌日前宣布普發現金6000元，國民黨立院黨團提案拚過年前1月15日就讓民眾拿到。民進黨台北市議員王世堅9日再酸，蘇貞昌若在7日下台，吳怡農就能選上台北市第三選區立委，「這麼差的領導力，這麼差的行政能力，當然會拖。」同時可讓其閣揆續任，6000元變對全民的贖罪券。

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅9日下午在台北市議會受訪，針對年前有無辦法還稅於民？王世堅認為，蘇貞昌如果在7日請辭下台，吳怡農8日就會當選了，「如果閣揆不是蘇貞昌做，那會說發就發。」雖然要經過立院審預算，但立院目前仍在會期當中，且幾乎大家都同意發放現金，相信會很快速通過該筆預算。

王世堅提及，蘇貞昌算計錯誤，一開始標榜超收4500億稅金是領導有方、百業興旺，但忘記社會上多數民眾苦哈哈，既然超收稅金，立委跟民眾都會想說應發現金、趕快賑濟艱困社會，但蘇貞昌可能是想宣傳誇耀超收，接踵而來的就是立委與社會要求。

王世堅表示，蘇貞昌這時又慌了、不知道怎麼辦，想要辦家家酒發三倍券、五倍券，結果這套馬上被立委打臉，所以只好發現金，「這麼差的領導力，這麼差的行政能力，當然會拖，拖的同時又可以閣揆續任，這6000元好像是他要發給我們全體國民的贖罪券一樣。」

王世堅指出，台灣絕大多數民眾都有銀行或郵局，金融機構都有戶頭，可以直接撥帳，倘若民眾沒有的話，也有將近5000多點的金融機構可發放，這不是太大的問題，卻把好好的事情搞到民眾也不感謝政府了，照理來說應該當機立斷、省去繁文縟節，不要再講大道理。

王世堅強調，此次對蘇貞昌最傷的事情，就是若有這麼多超收稅款，但民眾多數不信任蘇貞昌，覺得這些錢會被蘇貞昌拿去當「散財童子」，「補貼東、補貼西，補貼新竹球場，億來億去的結果，就是人民的不信任。」

最後，王世堅說，這件事情應該化繁為簡，把複雜的事情簡單化，但對蘇貞昌來說將簡單發錢事情複雜化，就可以拖長時間不下台，「蘇貞昌賴著不下來，造成這次吳怡農敗選的很大傷害。」如果蘇貞昌真的為了民進黨好，第一步就是7日趕快下台，這樣吳怡農就可當選，「2024我們民進黨勝選的機率非常高」。

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