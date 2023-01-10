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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋郭台銘、柯文哲納藍民調？　王鴻薇：侯友宜不是小家子氣的人啦

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇當選，昨日談到2024要政黨輪替，必須推出最強人選，建議與民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘尋求合作可能，將其納入國民黨內民調。選前新北市長侯友宜極力幫忙，這樣是否對侯感到不好意思？王鴻薇今（10）日受訪回應，相信侯友宜絕對不是小家子氣的人，國民黨勝選方程式就是推出最強的人。

▲▼侯友宜與王鴻薇一同出席民生社區發展協會聖誕活動。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜輔選王鴻薇不遺餘力。（圖／記者李毓康攝）

王鴻薇今天到草埔、南京市場謝票，並接受媒體聯訪。針對昨天提出郭台銘、柯文哲納國民黨民調，被視為國民黨內青壯派開第一槍。王鴻薇表示，2024國民黨應提出最強人選，目標是政黨輪替下架民進黨，跟她有一樣想法的人一定有，雖然沒有跟別人做具體討論，但大家一定認為，以2024來說，應該有一個方式是與在野合作，來推出最強人選，「以侯友宜現在的政治能量是很強的，或許過幾個月後會出來？我對他有信心，但是我也覺得模式上可以採取更海納百川的方式。」

選立委期間侯友宜多次幫忙站台，提出郭、柯納民調會不會感到不好意思？王鴻薇則說，自己非常感謝侯友宜幫忙站台，且相信侯友宜絕對不是小家子氣的人，侯現在名氣很強，到中山區、松山區時，很多台北市民對他都有熱烈回應。

王鴻薇認為，這樣的勝選方程式，對侯友宜很好，因為如果納入在野大聯盟，大家有合作空間，未來推出最強的人，所有在野者都會共同支持，至少不會到時候出現兩組人削弱力量，只要夠強，對所有最後推出最強人來講，都是最好模式。

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