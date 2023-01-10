診所治6顆蛀牙「報價11萬」！他帶小孩改找老牙醫…竟100元解決了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

如果不小心蛀牙了就必須去看牙醫，但你知道費用差很大嗎？一名網友表示，最近帶小孩去看牙醫，結果2間診所報價都上萬元，讓他嚇了一大跳。後來他在朋友介紹下到了一間老診所，老牙醫輕鬆就補完6顆蛀牙，而且費用只需要100元掛號費，他為此感到相當震驚。文章曝光後掀起兩派論戰。

原PO在PTT發文表示，上個月帶著4歲多的孩子去治療蛀牙，但第一間診所表示，「根管治療+牙套+舒眠」需要7萬多元；到了第2間診所檢查，結果報價更貴需要11萬多。正當他還在猶豫要到哪間診所治療時，朋友介紹了一間老診所，這次經驗讓他十分驚訝。

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原PO表示，當時老婆在外面寫病歷表，先讓小孩進去看醫生，未料單子剛填完，就已經補好4顆牙齒了，不久後另外2顆也補完，老牙醫僅提醒，補完牙別給小孩吃太硬的食物就好。他好奇詢問，為何前2間都堅持要做根管和牙套等治療，但老牙醫僅笑回「不知道」，且說小孩的牙齒根本沒蛀到什麼，不需要抽神經，最後只花了100元掛號費就結束，他不禁好奇詢問「這價差是不是太大了？」

文章曝光後，網友紛紛留言表示「4歲乳牙都還沒開始換吧，哪來的根管」、「老牙醫比較有良心」、「4歲…補起來等它換掉還是根管，自己想想」、「現在牙醫根本看一看就叫你根管」、「 4歲不是還要換牙嗎」、「真的沒聽過小孩在根管的」、「小時候都嘛用補的，都快搞不清楚這職業是醫生還是商人了」、「4歲會換牙，說弄根管沒良心吧」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國）

但也有人認為老牙醫的做法可能後續會有問題，「乳牙如果蛀到神經，補牙也沒用啊」、「價格方面不予置評，但是乳牙蛀太深用補的，一來清不乾淨容易再蛀，二來咬東西崩掉的機率也高。另外4歲距離換牙還那麼久，套起來才是一勞永逸的辦法」、「如果老牙醫沒拍X光片就補好了，那八成蛀牙根本沒清乾淨，過陣子就會有大問題。你依然要再花錢處理」、「理論上你要貼牙齒的X光片，才能夠做分析」。

另外，也有人透露「心有戚戚焉，還有的說一次只能補一顆」、「健保規定補牙是一顆牙三面、顆數不限」、「每縣市都有牙醫公會，同縣市手術價格不會差太多，但進的醫材會有差，這才是牙醫最賺錢的地方，爛牙醫當然叫你換」、「西醫騙自費的也不少」。