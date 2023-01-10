　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

診所治6顆蛀牙「報價11萬」！他帶小孩改找老牙醫…竟100元解決了

看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

如果不小心蛀牙了就必須去看牙醫，但你知道費用差很大嗎？一名網友表示，最近帶小孩去看牙醫，結果2間診所報價都上萬元，讓他嚇了一大跳。後來他在朋友介紹下到了一間老診所，老牙醫輕鬆就補完6顆蛀牙，而且費用只需要100元掛號費，他為此感到相當震驚。文章曝光後掀起兩派論戰。

原PO在PTT發文表示，上個月帶著4歲多的孩子去治療蛀牙，但第一間診所表示，「根管治療+牙套+舒眠」需要7萬多元；到了第2間診所檢查，結果報價更貴需要11萬多。正當他還在猶豫要到哪間診所治療時，朋友介紹了一間老診所，這次經驗讓他十分驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，當時老婆在外面寫病歷表，先讓小孩進去看醫生，未料單子剛填完，就已經補好4顆牙齒了，不久後另外2顆也補完，老牙醫僅提醒，補完牙別給小孩吃太硬的食物就好。他好奇詢問，為何前2間都堅持要做根管和牙套等治療，但老牙醫僅笑回「不知道」，且說小孩的牙齒根本沒蛀到什麼，不需要抽神經，最後只花了100元掛號費就結束，他不禁好奇詢問「這價差是不是太大了？」

文章曝光後，網友紛紛留言表示「4歲乳牙都還沒開始換吧，哪來的根管」、「老牙醫比較有良心」、「4歲…補起來等它換掉還是根管，自己想想」、「現在牙醫根本看一看就叫你根管」、「 4歲不是還要換牙嗎」、「真的沒聽過小孩在根管的」、「小時候都嘛用補的，都快搞不清楚這職業是醫生還是商人了」、「4歲會換牙，說弄根管沒良心吧」。

刷牙,牙痛,口腔,牙,蛀牙,拔牙,牙醫 ,牙刷,牙膏。（圖／視覺中國）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國）

但也有人認為老牙醫的做法可能後續會有問題，「乳牙如果蛀到神經，補牙也沒用啊」、「價格方面不予置評，但是乳牙蛀太深用補的，一來清不乾淨容易再蛀，二來咬東西崩掉的機率也高。另外4歲距離換牙還那麼久，套起來才是一勞永逸的辦法」、「如果老牙醫沒拍X光片就補好了，那八成蛀牙根本沒清乾淨，過陣子就會有大問題。你依然要再花錢處理」、「理論上你要貼牙齒的X光片，才能夠做分析」。

另外，也有人透露「心有戚戚焉，還有的說一次只能補一顆」、「健保規定補牙是一顆牙三面、顆數不限」、「每縣市都有牙醫公會，同縣市手術價格不會差太多，但進的醫材會有差，這才是牙醫最賺錢的地方，爛牙醫當然叫你換」、「西醫騙自費的也不少」。

ET快訊
24歲陸正妹Coser病逝！　最後發文「咳到肺出來了」
張善政半夜衝水廠視察　桃園爆管停水原因找到了
獨／北市明星學校爆爭議！　正取竟變落榜
快訊／小A辣認斷開5年男友！　坦承變性「原因就是對方」
丟丟妹新片「臉全變了」！　鐵粉看傻：別整成塑膠
「千元假鈔」流入北部！序號都一樣　多縣市爆災情
流水席之亂有假！她眼尖揪「1破綻」太扯：根本總舖師之女

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

混凝土業缺工缺車！爆違規運送　交部擬放寬「今年底前合法轉型」

比天后演唱會還難搶　福壽山國民賓館開放訂房狂當機...1分鐘秒殺

獨／北市明星實驗中學入學爆爭議　家長控「從正取變落榜」

丟丟妹「臉全變了」　新片狂吸22萬人！鐵粉看傻：別整成塑膠

啥咪！台南監獄手工蛋捲太搶手　春節訂單爆量...買不到了

診所治6顆蛀牙「報價11萬」！他帶小孩改找老牙醫…竟100元解決了

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」太扯：根本總舖師之女

搭高鐵返校！加開40班「大學生開學5折優惠列車」　1／12開搶

天生不適合！3星座組合「會互相拖累」　第1名只能同甘難共苦

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

3隻小貓緊盯媽手中逗貓棒　「同步率100%」齊擺頭萌翻

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

混凝土業缺工缺車！爆違規運送　交部擬放寬「今年底前合法轉型」

比天后演唱會還難搶　福壽山國民賓館開放訂房狂當機...1分鐘秒殺

獨／北市明星實驗中學入學爆爭議　家長控「從正取變落榜」

丟丟妹「臉全變了」　新片狂吸22萬人！鐵粉看傻：別整成塑膠

啥咪！台南監獄手工蛋捲太搶手　春節訂單爆量...買不到了

診所治6顆蛀牙「報價11萬」！他帶小孩改找老牙醫…竟100元解決了

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」太扯：根本總舖師之女

搭高鐵返校！加開40班「大學生開學5折優惠列車」　1／12開搶

天生不適合！3星座組合「會互相拖累」　第1名只能同甘難共苦

長者打三針仍病逝　香港專家：打完過太久「免疫力下降」

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人+賭資12萬元

24歲大陸女網紅病逝！　最後發文「咳到肺出來了」10天後離世

輔大校花招了「一個月嘿咻次數」　聽話配合男友「像屍體」

C羅是否繼續效力國家隊？　葡萄牙新帥：會接觸所有球員

北投民宅火警她站陽台求救　「妳踩我身體下來」2勇警救援畫面曝

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

對席丹無禮連姆巴佩都看不下去　法國足協主席終於道歉了

好丟臉？新竹棒球場挖出廢磚吸引美媒關注

柯震東臉破相爆血首發聲！「2句話洩受傷現況」　還原意外：撞上他顴骨

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

生活熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

過年「財運旺炸4生肖」！獎金領到手軟

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

最美農婦？彰化土雞場「彎腰撿雞蛋」畫面曝

下波全台有雨！恐寒流「大跳水」　最凍時間曝

大葉大學爆掏空！上百人轉學　吃的喝的全他賺

桃園又要停水！預計影響4行政區7萬4487戶

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」

更多熱門

相關新聞

「4情況」恐蛀牙前兆！　牙醫師點名：口臭小心了

「4情況」恐蛀牙前兆！　牙醫師點名：口臭小心了

發現有口臭時，除了回想自己剛才吃了什麼，為了避免尷尬，有些人會嚼口香糖或薄荷錠，讓口氣保持清新。不過，牙醫師提醒，嘴巴出現異味很可能是蛀牙前兆，建議盡快前往檢查。另外，也因為不是每種蛀牙會出現在明顯位置，還有4個徵兆可能是牙齒出狀況，可多加留意，及早治療。

吃飯不要看！牙醫挖「終極蛀牙」夾出超噁發黑物

吃飯不要看！牙醫挖「終極蛀牙」夾出超噁發黑物

外傳「出國的技術不好」！海歸牙醫反擊

外傳「出國的技術不好」！海歸牙醫反擊

病患回診找嘸人　三總牙醫慘賠11萬

病患回診找嘸人　三總牙醫慘賠11萬

女牙醫拒絕求婚　被40名男闖家裡綁架

女牙醫拒絕求婚　被40名男闖家裡綁架

關鍵字：

蛀牙牙醫

讀者迴響

熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

當自己家！房客大改造　對比太驚人

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

超適合婚姻的三大星座！

啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　尖叫抱胸網：流量爆了

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面