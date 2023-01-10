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美6歲男童「用媽媽的槍」射殺女老師　她見掏槍想沒收！秒被轟胸

▲▼美國維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）里奇內克小學（Richneck Elementary School）6日下午2時發生小學槍擊案。（圖／路透）

▲維吉尼亞州里奇內克小學（Richneck Elementary School）6日下午2時發生槍擊案。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）6日發生小學槍擊案，6歲男學生在教室裡開槍射殺25歲女老師茲維娜（Abby Zwerner），子彈擊中她的上胸，目前仍在住院治療。如今更多案件細節曝光，男童使用的是母親合法購買的槍枝，茲維娜看見他從書包掏出手槍，正打算沒收，卻沒想到男童直接開槍。

▲▼美國維吉尼亞州小學槍擊案，女老師茲維娜（Abby Zwerner）遭6歲小一男學生開槍擊中胸口，重傷命危。（圖／翻攝自Facebook）

▲25歲女老師茲維娜（Abby Zwerner）遭6歲小一男學生開槍擊中胸口，受致命重傷，目前仍在醫院接受治療。（圖／翻攝自Facebook）

根據BBC等外媒報導，里奇內克小學（Richneck Elementary School）當天下午2時左右報案，警方到場時，男童已經被校方人員制伏。紐波特紐斯市警察局長德魯（Steve Drew）表示，槍擊事件不是意外，而是蓄意為之。男童在茲維娜上課時朝她開了一槍，子彈射穿她的手，擊中了她的上胸部。

警方表示，他們在男童課桌椅附近找到一把9mm口徑的金牛座單膛手槍（Taurus pistol），以及他的書包、手機和一個擊發過的彈殼。德魯稱，男童母親接受訊問時表示，這把槍是她合法購買的，並存放在家中。當局補充，擁有550名學生的里奇內克小學配備金屬探測器，但平常是隨機受檢，不會對每個孩子逐一檢查。

▲▼美國維吉尼亞州小學槍擊案，女老師茲維娜（Abby Zwerner）遭6歲小一男學生開槍擊中胸口，重傷命危。（圖／翻攝自Facebook）

▲茲維娜在被槍擊前曾試圖沒收手槍。（圖／翻攝自Facebook）

班上學生家長格雷葛里（Brittaney Gregory）向華盛頓郵報透露，她的兒子目睹了事發經過，當時全班正在閱讀並且準備要去上美術課，那個孩子從背包裡掏出一把手槍對準老師，「她正準備要沒收，就在那時他開槍了。」學校職員羅萬妲（Lowanda Sample-Rusk）表示，茲維娜說「快打911，我中彈了」，然後就暈了過去。

另一名家長岡薩雷斯（Steve Gonzalez）說，他的6歲兒子也在教室裡，茲維娜當下直覺反應仍想保護學生，尖叫著讓其他學生們快點逃出教室，「甚至在她中槍後，還在考慮孩子們的安全」。德魯警長則補充說，茲維娜當下設法保護其他學生，「她轉過身來，確保每個學生都是安全的」，而她也是槍擊事件中唯一受傷的人。

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