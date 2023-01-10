投資人觀望2重點　美股漲跌互見





▲美股互有漲跌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約9日綜合外電報導

儘管美國股市今天開盤漲勢強勁，但盤中漲幅收斂，最終4大指數收盤漲跌互見，目前市場正觀望本週稍晚公布的重要通膨數據和金融業財報。

道瓊工業指數下跌112.96點或0.34%，收33517.65點。

標準普爾指數小跌2.99點或0.08%，收3892.09點。

那斯達克指數上漲66.36點或0.63%，收10635.65點。

費城半導體指數揚升50.65點或1.92%，收2686.75點。