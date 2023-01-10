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大陸 大陸焦點 特派現場

馬雲放棄螞蟻控制權　阿里巴巴市值飆漲近7400億元

▲馬雲。（圖／視覺中國CFP）

▲馬雲不再能夠獨掌螞蟻集團。（圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲正式放棄螞蟻集團控制權後，中國大陸監管機構接著表示為期數年的專項整改基本完成，相關消息帶動阿里巴巴港股9日大漲近8.7％，市值暴增近1900億港元（約新台幣7420億元），中國科技股9日也隨之大漲。

阿里巴巴今年開年股價強力反彈，螞蟻集團近日公告調整股東投票權，馬雲已放棄螞蟻實際控制權，消息再度刺激走勢，阿里港股9日開高走高，一度飆升逾9％，收盤小幅回落仍大漲8.66％，報港幣110.4元，港幣134.62億元成交額創下2022年11月15日以來的新高。

阿里市值收在港幣約2.35兆元（約新台幣9.17兆元），相當於一天市值大增近1900億港元（約新台幣7420億元）。

螞蜈集團7日在官網發公告，公司股東與董事會相關變動後，馬雲不再為螞蟻集團公司實際共治人，調整為馬雲與9位螞蟻高層控制，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。

螞蟻集團隸屬於中國電子商務巨擘阿里巴巴集團，馬雲名下只持有10%的股份。不過根據該集團2020年的招股說明書，馬雲透過相關實體，對該集團有控制權。

根據招股說明書，馬雲的投資公司「杭州雲博」控制另外兩個實體，共持有螞蟻集團50.5%的股份；根據路透社，這些股權改變後，馬雲的持股僅剩下6.2%。馬雲不再掌握螞蟻控制權，令投資人對螞蟻與阿里巴巴前景更加看好。

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