傳為求順利上市！馬雲棄螞蟻控制權　持股慘剩個位數

▲阿里創辦人馬雲放棄在螞蟻控制權。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸螞蟻集團7日公告，經過一系列的股權調整，創辦人馬雲不再控制該集團。公告顯示，螞蟻集團擬對螞蟻集團股東上層結構進行調整，而本次調整完成後，各股東都不會單獨或共同在螞蟻集團股東大會具有控制權。馬雲之前持有超過50%的投票控制權，據路透社，這些股權改變後，他的持股僅剩下6.2%。

螞蜈集團在官網發公告稱，持續完善公司治理，今次調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚及杭州君奧在內的各主股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

螞蟻集團隸屬於中國電子商務巨擘阿里巴巴集團，馬雲名下只持有10%的股份。不過根據該集團2020年的招股說明書，馬雲透過相關實體，對該集團有控制權。

根據招股說明書，馬雲的投資公司「杭州雲博」控制另外兩個實體，共持有螞蟻集團50.5%的股份。根據路透社，這些股權改變後，馬雲的持股僅剩下6.2%。

其實，早在2022年7月底就有傳言馬雲將放棄對螞蟻的控制大權。分析師也預估，在阿里巴巴與螞蟻集團現在分割清楚之後，螞蟻重新掛牌事宜，最快可望在2023下半年。

2014年，阿里巴巴主要創辦人馬雲，將這家電商大廠旗下的金融事業體分拆成立螞蟻金服，後來在2020年中才更名為現在的名稱螞蟻集團。同時間，約在距今2年半以前，馬雲也決定遞件將螞蟻上市，但沒想到卻被大陸官方退件駁回。