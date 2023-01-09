駐英代表駁《金融時報》評論：台灣從不是共產中國一部分

▲駐英代表謝武樵駁斥英國金融時報的評論。（圖／資料趙）



文／中央社

英國「金融時報」今天刊登駐英代表謝武樵投書，指出台灣從來不是共產中國一部分，也一向致力提升自我防衛能力，該報副總編輯近日一篇台灣相關評論文章內容與事實不符。

「金融時報」（Financial Times）駐美全球商業專欄作家、副總編輯法哈（Rana Foroohar）同時也是美國「有線電視新聞網」（CNN）的經濟分析師。

她2日發表題為「我們需要討論台灣」（We need to talk about Taiwan）的文章，提到她雖然欣賞美國總統拜登（Joe Biden）明確支持台灣，但美國的對台立場令她深感不安。

法哈直言，她不會希望自己的兒子赴湯蹈火捍衛台灣，並稱台灣是個「渺小」的亞洲國家，且對強化自身軍事態勢「幾乎毫無作為」。她進一步稱，台灣過去是中國一部分，未來也可能「再度成為」中國一部分。

We need to talk about Taiwan via @FT

While I admire the administration’s support of the island nation, I’m worried we are stumbling towards a hot conflict https://t.co/T6w9qxfeoy — Rana Foroohar (@RanaForoohar) January 2, 2023

法哈指出，美國在亞洲已不具主導優勢，一旦台海爆發軍事衝突，其他必須與中國共處的亞洲國家不太可能會想選邊站：它們多數在美、中之間尋求經濟避險，在兩個巨人之間尋覓生存之道，「直到新的世界秩序浮現」。

法哈呼應前美國駐沙烏地阿拉伯大使、曾在前總統尼克森（Richard Nixon）1972年訪問中國期間擔任翻譯的傅立民（Chas Freeman）的說法，也就是美國必須找到方法，支持一個不必然由美方領導或主導的新亞洲安全架構。

法哈稱，雖然她不會希望美國完全放棄台灣，但她支持美國擺脫對台灣半導體產業的依賴以及台灣人移民美國，並避免美國與台灣的互動升高對中戰爭的可能性。她指出，關鍵在如何小心翼翼調整論述，避免盟友感到美國要重蹈阿富汗覆轍。

謝武樵駁斥，法哈犯了許多事實錯誤。

謝武樵指出，儘管領土規模小，台灣擁有2400萬人口，且是世界最大經濟體之一，符合成為20國集團（G20）一員的所有標準。

此外，台灣從來不是共產中國一部分，這是客觀事實。台灣發展成為成熟民主政體和自由經濟體的成功經驗也是無可爭辯、獲國際公認的事實。

謝武樵強調，台灣一向致力強化防衛能力，以嚇阻中國的軍事侵略行徑、捍衛自身價值觀與生活方式。過去70年來，隨著來自中國的威脅與日俱增，台灣強化自我防衛的努力也等比例提升。政府近日拍板決定延長義務役期，再度清楚展現台灣提升自我防衛能力的決心。

謝武樵提到，他相信法哈也和台灣一樣，期待在新的一年，來自威權中國的軍事、政治和經濟脅迫將減少，甚至完全消失；台灣比世界上任何一個國家都希望中國不會在軍事上冒進、因此沒有討論此事發生可能性的必要。