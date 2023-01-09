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快訊／花蓮19:31發生規模4.7地震　最大震度4級

▲▼4.7地震。（圖／中央氣象局）

▲花蓮9日晚間發生規模4.7地震。（圖／中央氣象局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮縣9日晚間7時31分發生規模4.7地震，震央位於花蓮縣政府南南西方76.8公里、花蓮縣卓溪鄉，地震深度15.4公里，最大震度4級。

各地震度級：

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● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：玉里、富里
3級：紅葉
2級：光復
1級：磯崎、西林、水璉、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、鹽寮、和平
● 台東縣地區最大震度3級
3級：長濱、海端、池上、利稻
2級：成功
1級：東河、鹿野、卑南
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山
2級：信義鄉、奧萬大、合歡山
1級：日月潭、竹山、名間、南投市
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：阿里山、大埔、民雄、太保市、義竹
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、六龜、旗山
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林、土庫、麥寮
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 台中市地區最大震度1級
1級：梨山、梧棲
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、彰化市、二林、大城
● 台南市地區最大震度1級
1級：新化、善化、台南市、七股

地震發生後，許多網友紛紛到PTT留言，「嘉義有感」、「台南有感」、「高雄有感」、「台中有感」、「台中晃一下」、「台北小小晃一下」、「彰化有感」、「好晃」。
 

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快訊／19:31發生規模4.7地震　最大震度4級
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