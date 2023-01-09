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北市春節計程車「照表再加30元」　除夕路邊停車格均暫停收費

▲彰化農曆春節計程車每車次加收100元。（示意圖／ETtoday資料照）

▲北市農曆春節計程車收費，依跳表金額再另加30元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

農曆春節即將到來，台北市政府交通局9日宣布，今年台北市計程車春節加成運價，每趟加收30元，自今年1月17日0時至1月29日24時止，以上車時間為準，共計13天；另除夕（1月21日）當天台北市路邊停車格均暫停收費，部分商圈觀光景點周邊道路，除了除夕不收費之外，其他天則維持每日收費。

台北市公運處9日提醒，今年1月17日0時至1月29日24時止，計程車春節加成運價每趟加收30元，提醒計程車駕駛人不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費，依計費表跳表金額，再另外加30元支付車資。

公運處提及，已有印製春節運價加成計費貼紙，將發送至台北市計程車公（工）會、計程車服務站、交通部公路總局臺北市區監理所、台北市警察局交通警察大隊及警察廣播電台等，駕駛自1月9日起可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費。

另外，為維持春節假期（1月20日至1月29日）觀光景點周邊停車秩序，除夕當天（1月21日）北市路邊停車格均暫停收費，但原週日收費路邊停車格，包括西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點周邊道路等，配合各商圈營運時間，除了除夕當日不收費之外，其他天均維持每日收費；而非上述商圈的其餘收費路邊停車格，均暫停收費。

而台北市停車管理工程處（停管處）轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場，含委託經營平面停車場，則照常收費。

停管處提醒，貨車裝卸貨格位及限時格位仍依牌面上管制時段管制，不因不收費而改變，請民眾務必詳讀牌面管制時段，以免違規停車受罰，另籲請市民於收到停車繳費通知單時，記得於繳費期限內繳交停車費，若離去時未見繳費通知單，可於上班時段電洽停管處服務台（02-27269600）或至停管處網站查詢繳費明細，以避免停車費繳費逾期。

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