「淨海聯盟」清理海洋垃圾　維護綠島珊瑚之美

▲淨海聯盟清理綠島海洋垃圾。（圖／淨海聯盟提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東綠島以豐富的海洋資源成為潛水勝地，觀光人數的成長，帶來廣大的觀光經濟，不過，伴隨而來是海洋廢棄物及海洋污染的問題，台東縣環境保護局為喚醒大眾對海洋保護的重視，邀請綠島地區淨海聯盟成員，一同清理海洋廢棄物，讓綠島珊瑚礁的美持續綻放。

潛水人員全副武裝潛入海底，細心的用刀片將纏繞在海底珊瑚礁的廢棄漁網割開，隨後又在海底檢到大片廢棄物。

由於海水潮流的影響，很多廢棄物會隨著海浪漂到台灣，因此台東縣環保局每年都會與淨海聯盟，一起潛水到海底進行清理。

台東縣環保局表示，清理海底的廢棄物時曾發現過「馬桶」「布偶」還有「船錨」。

淨海聯盟由綠島地區旅宿及潛水業者所組成，平時除自主淨灘外，去年也與台東縣環保局在中寮漁港、南寮漁港、朝日溫泉等綠島熱門景點進行淨灘淨海，整年累積共有224人參與，共清出460公斤海洋廢棄物，其中發現大多數的海洋廢棄物都是來自常見的生活垃圾，前三名依序為寶特瓶32%、塑膠袋10%、鋁箔包18%，藉由身體力行維護海洋，並深刻了解海洋環境面臨的危機。

台東環保局強調，期盼能透過淨海活動，讓綠島海洋污染及廢棄物都能夠有效減少，還給海洋生物一個悠活環境，為我們下一代留下永續的海洋資源。