兔來萬安！北市府公布春節門聯　「限量20萬份」11日早上開放領

▲北市府兔年門聯公布記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

農曆新年即將來臨，為增添春節吉祥喜氣，台北市政府秘書處配合年節習俗，今年印製20萬份「兔來萬安」門聯，設計師林峯白表示，當初一接到「兔來萬安」這個主題，腦中浮現一個概念是新春白兔來報喜，台北躍動，市民萬事平安的概念，所以這次設計有別於傳統黑墨為主，特地選擇了白、金兩種色彩的組合。

台北市政府民政局9日下午舉辦兔年門聯公布記者會，由民政局長陳永德、設計師林峯白、書法藝術家王貞懿出席。

王貞懿表示，今年是兔年，而兔子的特色在於耳朵，因此她別出心裁地將「兔」字上邊的筆劃，改成兩劃的兔耳朵，所以這個兔字就會活靈活現像隻小白兔在上面跳躍，「萬安」則是祈求兔子來了，萬事平安，希望用此祝褔大家。

陳永德提及，因為今天才剛公布，各里辦需要一些工作時間，預計在1月11日上午9時30分開始發放，屆時市民可以到12區公所、里辦公室及市府大樓市民服務組領取，這次是蔣萬安上任後的第一個門聯，大家要把握時間領取，總共限量20萬份，領完為止。

台北市政府發言人羅旺哲補充，因為這次只有20萬份，沒有領到的朋友不要失望，市府也會於1月11日上午9時30分同步將門聯的電子檔公告在網路上，市民可以選擇自己喜歡的紙張下載輸出，製作獨一無二的專屬門聯。

▼北市兔年春聯。（圖／台北市政府提供）