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辦年貨順便換新機　iPhone 14 256GB殺到1折價只賣3140元

東森購物網年節禮盒新春限定6折起（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網年節禮盒新春限定6折起。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

長達10天的春節長假即將到來，辦年貨需求逐漸湧現，不想出門到年貨大街人擠人或提著大包小包四處採買的話，線上年貨大街也很好逛，網購平台推年節專區，上網就能買到老店或名店伴手禮、高檔南北貨，選擇多元，搭配促銷折扣再省荷包。大牌夯品也搭這波年節檔祭超殺優惠，其中iPhone 14、雅詩蘭黛小棕瓶只要1折價就能入手，新年想犒賞自己可以留意開賣時間。

過年期間採購春節禮盒，東森購物網今年主推線下知名品牌、排隊名店與伴手禮得獎店家，包括紅豆食府、手信坊、小潘、難找核桃等，各式甜點及嚴選南北乾貨的澎湃年節禮盒，新春限定6折起，其中像是盛香珍禮盒買即送兔年紅包袋，滿額再送新年餐具組；萬歲牌禮盒則是全品7折起，滿額送開運發財米，送禮自用兩相宜。

東森購物網進一步觀察消費者的熱門選購，紅豆食府經典任選禮盒系列一開賣就熱銷，人氣排行榜TOP3分別由「烘焙客台灣人氣杏仁餅4盒禮盒」、「盛香珍迎春納福綜合堅果禮盒」、「手信坊京都歲暮禮盒」拿下。

蝦皮購物攜台北年貨大街（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物攜台北年貨大街祭線上專區51折起。（圖／蝦皮購物提供）

因應農曆春節，蝦皮購物打造線上年貨大街，聯手串聯迪化街商圈、台北地下街商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、寧夏夜市商圈、艋舺夜市商圈、榮濱商店街等七大年味商圈，以及唯豐肉鬆、鰻魚兄弟、度小月等破百家老字號名店，精選四重奏禮盒一盒精選年節四大必備肉品、紅蔥麻辣麵、花膠粥糜、厚片金燻條魷魚絲等年貨，即日起至1/18祭出51折起優惠。

除了涮嘴肉乾或送禮燕窩、烏魚子等年節備品，蝦皮購物同時攜手百大品牌旗艦店祭夯品1折起，其中iPhone 14 256GB下殺只要3,140元、雅詩蘭黛小棕瓶優惠價420元、New Balance 373復古鞋中性奶紅色248元，將在1/11「新春狂購月」活動開搶，想犒賞自己要把握這天搶起來；另有其他好康優惠，例如經典海味搭配主廚好手藝製成的老協珍 鮑魚干貝佛跳牆，特價599元，NS《健身環大冒險》中文版＋任你選1款遊戲軟體2,399元起。

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲1/11搶iPhone 14，只要1折價就能入手。（圖／翻攝自蘋果官網）

農曆春節少不了採買各種零食乾貨，PChome 24h購物集結各式南北乾貨、生鮮水產及零食甜點，像是過年必吃象徵福氣、多子多孫的烏魚子，推薦全國金鑽獎冠軍四連霸的「【王家】金鑽冠軍烏魚子禮盒（6兩2片）」，特價1,990元；趁優惠購入高檔「【車輪牌】墨西哥頂級鮑魚罐頭（2粒裝）三入禮盒組」，特價16,999元；南北貨老字號首推「【十翼饌】年年豐盛豪華雙層禮盒（干貝/冬菇/櫻花蝦/紅棗/金針/銀耳）」，嚴選上乘食材，輕鬆烹調出年節好滋味，特價2,970元。

生活市集年貨節（圖／生活市集提供）

▲生活市集年貨節推出四大採購專區「2023開運年菜」、「年貨大街」、「新年大掃除」、「新春家換新」。（圖／生活市集提供）

生活市集年貨節依照消費者需求精選4大採購專區「2023開運年菜」、「年貨大街」、「新年大掃除」、「新春家換新」，集結年菜、伴手禮、年末大掃除、過年換新居等，提供優惠再祭出生活幣及LINE POINTS雙點回饋最高15%，搶攻春節商機，即日起至1/19活動期間於主會場下單滿1元可登記抽兔年衛生紙，分會場下單抽年節豪華禮盒、5,000元新年掃除券、保暖加厚被等實用好禮。

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