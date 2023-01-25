不想回婆家！她拜拜喊1句話「老公擲筊1小時崩潰」　網驚：神隊友

▲原PO不想回婆家，找地基主幫忙拖延時間。（示意圖／視覺中國CFP）



網搜小組／劉維榛報導

不想回婆家，原來還有這一招！一名人妻透露，以往都是在家拜完地基主，老公才會回婆家圍爐，而原PO為了拖延回去的時間，靈機一動給地基主「狂加菜」，結局果真玄奇，老公狂擲筊1小時才成功，讓原PO哭笑不得直呼「「唉...地基主為了幫我應該也是吃得很撐！」文章也引發千名讚爆「地基主是神隊友！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，為了拖延回婆家的時間，她無所不用其極，就是竭盡所能討好地基主。原PO笑稱，老公一直擲筊問「請問地基主吃飽了嗎？」她便在後方偷偷喊話，「地基主您慢慢吃，我不趕時間，你不用管他，不夠我再幫您加飯加菜」，結果老公一直擲不成功。

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就這樣連擲3次，老公與原PO在家裡待了一個小時，地基主才說吃飽了。原PO也甘願笑虧，「唉...地基主為了幫我應該也是吃得很撐，地基主，新年快樂！換我上戰場了。」

文章曝光後，一票網友紛紛驚呼，「下次可以跟地基主說：明年幫祢辦一桌，請祢的鄰居好友一起來圍爐」、「有沒有感覺地基主比隊友還給力」、「地基主很給力耶」、「竟然可以找外援」、「順便放盤瓜子和老人茶，吃飽再休息休息」、「以後好好犒賞地基主」、「地基主：每到年節肥十斤」、「你這篇也太好笑了」、「感謝地基主，讚嘆地基主，這招學起來」。