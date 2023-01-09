　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界唯一僅存！ 英國最古老弦樂四重奏台灣首演

▲奇美提琴音樂饗宴，演繹英國古典名曲，重現300年前巴洛克古樂，9把英格蘭世紀名琴輪番上場，史特拉底瓦里頂尖名琴同台助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美提琴音樂饗宴，演繹英國古典名曲，重現300年前巴洛克古樂，9把英格蘭世紀名琴輪番上場，史特拉底瓦里頂尖名琴同台助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣史上第一次！英國最古老的弦樂四重奏，將重現300年前巴洛克古樂的演奏情境！奇美博物館秒殺級的「提琴音樂饗宴」又來了，今年將在2/11、2/12於台北、台南連演兩場。

館方不但集結9把英格蘭世紀名琴，更端出公認音色最好的史特拉底瓦里名琴一同助陣，節目中將演繹巴洛克古樂、17至20世紀英國古典名曲等，以弦樂四重奏及鋼琴五重奏型式，讓樂迷感受英格蘭從斯圖亞特到溫莎王朝的瑰麗輝煌琴音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奇美提琴音樂饗宴，演繹英國古典名曲，重現300年前巴洛克古樂，9把英格蘭世紀名琴輪番上場，史特拉底瓦里頂尖名琴同台助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館擁有世界最大的名琴蒐藏，這些名琴除了展覽、提供學生申借合作之外，館方也希望讓更多民眾能夠聆賞數百年前的優美琴音，因此每年舉辦許多音樂活動，其中針對提琴愛好者規劃的頂級提琴音樂饗宴，每每推出都造成轟動且立刻秒殺。今年除了台南場次，館方首度移師台北誠品表演廳演出，藉此回應北部樂迷的殷殷期盼。

呼應館內目前展出的英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，此次提琴音樂饗宴特別以英國為主題，規劃「英格蘭的瑰麗輝煌琴音：從斯圖亞特到溫莎王朝」音樂會，精選總計逾3000年歷史的10把名琴共同演出。

▲奇美提琴音樂饗宴，演繹英國古典名曲，重現300年前巴洛克古樂，9把英格蘭世紀名琴輪番上場，史特拉底瓦里頂尖名琴同台助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，最受矚目的名琴為現今唯一僅存──英國最古老的弦樂四重奏，由牛津首位製琴師貝克（William Baker, ca.1648-1685）所製，4把提琴包含了英國最早的大提琴與中提琴。而此組四重奏特別之處在於保留了300多年前巴洛克時期的原始設定，包括琴頸較短、中小提琴無肩墊與腮托、大提琴無尾針設計、琴弓為箭型且偏短、琴弦為羊腸弦而非鋼弦等，與現今的弦樂器大不相同。因此，當使用正宗英格蘭古琴演奏當時期的巴洛克古樂，正好淋漓盡致地展現其音樂風格的氣度不凡與華麗多變。

▲奇美提琴音樂饗宴，演繹英國古典名曲，重現300年前巴洛克古樂，9把英格蘭世紀名琴輪番上場，史特拉底瓦里頂尖名琴同台助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其他演出名琴亦赫赫有名，例如英國知名作曲家艾爾加（Edward Elgar, 1857-1934）創作小提琴協奏曲期間曾使用的名琴；英國首位國際級小提琴家瑪麗．霍爾（Marie Hall, 1884-1956）所持有的史特拉底瓦里名琴，這把1709年製作的提琴，曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」，是所有樂迷都想親耳聆賞的夢幻逸品。

在節目安排上，館方邀請奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷先生進行名琴導聆，專研提琴領域20多年的鍾岱廷，是國際知名的提琴專家，無論製琴、修琴、鑑琴等面向皆涉獵極深，此次他將分享英格蘭名琴的特色發展與動人故事。

▲奇美提琴音樂饗宴，演繹英國古典名曲，重現300年前巴洛克古樂，9把英格蘭世紀名琴輪番上場，史特拉底瓦里頂尖名琴同台助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方也邀請前NSO首席李宜錦老師規劃演出曲目，李宜錦搭配名琴特性與年代安排一系列同時期的經典英國名曲，上半場以英國最古老弦樂四重奏演奏巴洛克古樂；下半場則是18至20世紀旅英歐陸作曲家的經典弦樂四重奏曲目與克萊斯勒提琴小品；壓軸曲目為佛漢．威廉士（Ralph Vaughan Williams, 1872-1958）題獻給瑪麗．霍爾的《雲雀飛翔》，並由當年瑪麗．霍爾首演時所使用的史特拉底瓦里名琴重現當年琴聲。整場音樂會由李宜錦帶領的「Infinite首席四重奏」，搭配知名鋼琴家翁重華攜手演出，透過名琴、名家、名曲的結合，讓民眾感受英格蘭300多年來的經典琴聲。

奇美提琴音樂饗宴「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」將於2/11在台北誠品表演廳、2/12在台南奇美博物館奇美廳登場，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

ET快訊
預訂年菜6888元！　餐廳突倒閉老闆跑了
快訊／國民黨提「每人發1萬」　柯建銘回應了
快訊／機車遭撞飛2人慘死！　小貨車駕駛有酒精反應
新北驚見「雙斧怪客」　當街追砍路人
高雄格鬥賽出事影片曝！選手2度遭重擊...跟裁判講話秒癱軟倒
他開戰「全台一堆流水席人妻」很會裝！要房要錢要婚禮...兩派
小甜甜10萬生育津貼被老公領走！2年前「剛生完就想離婚」
「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

流水席男主角「態度被讚」！他卻預言婚後慘況　4千人推爆：快回魂

跟進歐盟建議「檢測大陸班機廢水」　王必勝：還要考慮一下

超商「臨櫃」買咖啡很虧！內行人曝「好康」買法：1年省破6000

《精油抓周》以芳療創造療癒能量　用喜歡的命定氣味專注自我

小三通入境2成染疫！衛生局發4劑快篩　籲做好「0+7自主防疫」

男友瞎扯媽喜歡牛軋餅　她送禮討好卻驚「1字不同」尷尬爆

專家估疫情還有「三小波」　羅一鈞：春節留意「3新變異株」重複感染

陸入境旅客上周共1571人確診　小三通重啟首日「陽性率18.9%」

上周確診僅增4.4%！仍在第3波疫情中　王必勝：估未來緩升或持平

陸境外移入「累計19例BF.7」近7成是BA.5　羅一鈞：2大變異株竄升

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

流水席男主角「態度被讚」！他卻預言婚後慘況　4千人推爆：快回魂

跟進歐盟建議「檢測大陸班機廢水」　王必勝：還要考慮一下

超商「臨櫃」買咖啡很虧！內行人曝「好康」買法：1年省破6000

《精油抓周》以芳療創造療癒能量　用喜歡的命定氣味專注自我

小三通入境2成染疫！衛生局發4劑快篩　籲做好「0+7自主防疫」

男友瞎扯媽喜歡牛軋餅　她送禮討好卻驚「1字不同」尷尬爆

專家估疫情還有「三小波」　羅一鈞：春節留意「3新變異株」重複感染

陸入境旅客上周共1571人確診　小三通重啟首日「陽性率18.9%」

上周確診僅增4.4%！仍在第3波疫情中　王必勝：估未來緩升或持平

陸境外移入「累計19例BF.7」近7成是BA.5　羅一鈞：2大變異株竄升

裕民實現永續願景　我國首批LNG雙燃料海岬型「裕信輪」入列

還稅於民發6000元　前財長蘇建榮嗆「假議題」

陳美鳳「低胸開到肚臍」 透視全身被看光　7套華服炸全場

快訊／痛批林智堅「草包」還敢罵高虹安　王世堅：應被檢調調查、收押

嘉義老婦安養中心脫逃　警盤查發現有異助返家

蘇貞昌一定要下台？　吳子嘉點名4人要入閣：沒人想當他部長

流水席男主角「態度被讚」！他卻預言婚後慘況　4千人推爆：快回魂

威剛2022年營收逾350億元 樂觀看待全年記憶體先蹲後跳上行走勢

邱臣遠：北部空防有漏洞　儘速重啟空軍桃園機場

拜登就任2年首度造訪美墨邊境　移民議題難解

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

命理師抽今年國運籤！　演藝圈有人殞落

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

他開戰「全台一堆流水席人妻」　兩派吵翻

桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

更多熱門

相關新聞

哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復

哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復

英國哈利王子的自傳《備位》（Spare，暫譯）將在10日出版，而除了透露許多他和王室家人的秘辛之外，他還自曝在阿富汗服役期間，殺死了25名塔利班成員，還在書中將被殺害的對象稱為「棋子」而非人，除了引發英軍批評外，更可能會讓塔利班採取報復行動，就連他昔日軍中同袍都直言，「哈利你得閉嘴了！」

英媒：政府用車藏有中國SIM卡　官員行蹤恐全都錄

英媒：政府用車藏有中國SIM卡　官員行蹤恐全都錄

北極海象突造訪！小鎮為牠取消跨年煙火

北極海象突造訪！小鎮為牠取消跨年煙火

半夜突坐馬路中央！她被撞飛血屍躺大街慘死

半夜突坐馬路中央！她被撞飛血屍躺大街慘死

奪命瀑布失足落水！她慘被沖走「成浮屍」

奪命瀑布失足落水！她慘被沖走「成浮屍」

關鍵字：

僅存 英國古老弦樂四重奏首演

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面