世界唯一僅存！ 英國最古老弦樂四重奏台灣首演

▲奇美提琴音樂饗宴，演繹英國古典名曲，重現300年前巴洛克古樂，9把英格蘭世紀名琴輪番上場，史特拉底瓦里頂尖名琴同台助陣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣史上第一次！英國最古老的弦樂四重奏，將重現300年前巴洛克古樂的演奏情境！奇美博物館秒殺級的「提琴音樂饗宴」又來了，今年將在2/11、2/12於台北、台南連演兩場。

館方不但集結9把英格蘭世紀名琴，更端出公認音色最好的史特拉底瓦里名琴一同助陣，節目中將演繹巴洛克古樂、17至20世紀英國古典名曲等，以弦樂四重奏及鋼琴五重奏型式，讓樂迷感受英格蘭從斯圖亞特到溫莎王朝的瑰麗輝煌琴音。

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奇美博物館擁有世界最大的名琴蒐藏，這些名琴除了展覽、提供學生申借合作之外，館方也希望讓更多民眾能夠聆賞數百年前的優美琴音，因此每年舉辦許多音樂活動，其中針對提琴愛好者規劃的頂級提琴音樂饗宴，每每推出都造成轟動且立刻秒殺。今年除了台南場次，館方首度移師台北誠品表演廳演出，藉此回應北部樂迷的殷殷期盼。

呼應館內目前展出的英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，此次提琴音樂饗宴特別以英國為主題，規劃「英格蘭的瑰麗輝煌琴音：從斯圖亞特到溫莎王朝」音樂會，精選總計逾3000年歷史的10把名琴共同演出。

其中，最受矚目的名琴為現今唯一僅存──英國最古老的弦樂四重奏，由牛津首位製琴師貝克（William Baker, ca.1648-1685）所製，4把提琴包含了英國最早的大提琴與中提琴。而此組四重奏特別之處在於保留了300多年前巴洛克時期的原始設定，包括琴頸較短、中小提琴無肩墊與腮托、大提琴無尾針設計、琴弓為箭型且偏短、琴弦為羊腸弦而非鋼弦等，與現今的弦樂器大不相同。因此，當使用正宗英格蘭古琴演奏當時期的巴洛克古樂，正好淋漓盡致地展現其音樂風格的氣度不凡與華麗多變。

其他演出名琴亦赫赫有名，例如英國知名作曲家艾爾加（Edward Elgar, 1857-1934）創作小提琴協奏曲期間曾使用的名琴；英國首位國際級小提琴家瑪麗．霍爾（Marie Hall, 1884-1956）所持有的史特拉底瓦里名琴，這把1709年製作的提琴，曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」，是所有樂迷都想親耳聆賞的夢幻逸品。

在節目安排上，館方邀請奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷先生進行名琴導聆，專研提琴領域20多年的鍾岱廷，是國際知名的提琴專家，無論製琴、修琴、鑑琴等面向皆涉獵極深，此次他將分享英格蘭名琴的特色發展與動人故事。

館方也邀請前NSO首席李宜錦老師規劃演出曲目，李宜錦搭配名琴特性與年代安排一系列同時期的經典英國名曲，上半場以英國最古老弦樂四重奏演奏巴洛克古樂；下半場則是18至20世紀旅英歐陸作曲家的經典弦樂四重奏曲目與克萊斯勒提琴小品；壓軸曲目為佛漢．威廉士（Ralph Vaughan Williams, 1872-1958）題獻給瑪麗．霍爾的《雲雀飛翔》，並由當年瑪麗．霍爾首演時所使用的史特拉底瓦里名琴重現當年琴聲。整場音樂會由李宜錦帶領的「Infinite首席四重奏」，搭配知名鋼琴家翁重華攜手演出，透過名琴、名家、名曲的結合，讓民眾感受英格蘭300多年來的經典琴聲。

奇美提琴音樂饗宴「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」將於2/11在台北誠品表演廳、2/12在台南奇美博物館奇美廳登場，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。