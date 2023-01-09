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英媒曝：政府用車藏有中國SIM卡　官員行蹤恐全都錄

▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲英媒披露中國滲透。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦8日綜合外電報導

英媒披露，英國政府用車上竟潛藏至少一個中國追蹤裝置，消息人士透露，維安人員地毯式搜索相關車輛後，在一個從中國進口的密封零組件內，發現能傳送定位資料的SIM卡。

這項消息引發部分資深議員關切；把中國視為「威脅」、更謹慎使用中國製產品的呼聲也日益高昂。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國為改善國防基礎設施，搜索外交官和部長等政府高級官員的座車。而一名在職安全情報人員告訴英國媒體i News，這些汽車經歷「手術式拆解」後，至少發現一枚可傳出定位資料的SIM卡。

由於數項保修和商業協議，這些中國汽車零組件沒被打開就裝上車子。

英國政府通訊總部（GCHQ）一名消息人士說，中國目的可能是要借重追蹤器的量而非質，這類追蹤器有助打造資訊庫，蒐集中國有興趣的潛在位址。

消息人士指出，SIM卡得以經年累月調查政府、不斷歸檔移動紀錄、持續打造活動全貌，「能夠在一段非常、非常長的時間內，緩慢且有條不紊地慢慢做」。

其他消息人士則憂心全球汽車產業集中使用中國製零組件。

前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）表示，這項發現顯示，英國是時候把中國視為系統性威脅。一名最近退休的維安專家也形容這項威脅「巨大」，且可能意味俄羅斯與中國情報單位都在追蹤英國部長。

過去幾個月來，英國政府基於安全考量，引進多項新安全措施，包括過濾部長旗下工作人員與中俄的關係，政府部門也將重新審視中國製裝置。

近年來，BMW、福斯汽車（Volkswagen）、富豪（Volvo）、捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）都跟中國聯通合作開發車內5G連線，而美國已於2021年基於國安疑慮制裁中國聯通。

部分上述車廠否認這類連線會使車子易受間諜監控。

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