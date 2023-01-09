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快訊／今本土+16902、40死！40多歲女「確診當天心肺衰竭亡」

▲▼1/9中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16,902例本土個案、416例境外以及40例死亡。死亡個案中有2例為40多歲個案，其中一名女性1/4確診，當晚病況惡化過世，死因為新冠肺炎合併心肺衰竭。而在本土疫情方面，上周一是16524例，本周比上周一增加2.3%。

今日新增16,902例本土病例，為7,757例男性、9,124例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,299例)，臺中市(2,290例)，桃園市(1,987例)，高雄市(1,925例)，臺北市(1,753例)，臺南市(1,309例)，彰化縣(763例)，新竹縣(524例)，苗栗縣(420例)，新竹市(407例)，雲林縣(342例)，屏東縣(334例)，基隆市(284例)，南投縣(264例)，嘉義縣(251例)，宜蘭縣(242例)，花蓮縣(159例)，嘉義市(149例)，金門縣(89例)，臺東縣(65例)，澎湖縣(41例)，連江縣(5例)。

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▲▼1/9新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/9新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月5日至今(2023)年1月5日，死亡日期介於去年12月28日至今年1月6日。

死亡個案中有2例為40多歲個案，1例為40多歲男性有慢性腎病及腎臟移植病史，接種3劑疫苗，11/8曾確診輕症，服用莫納皮拉韋，11/18開始咳嗽、呼吸喘，11/21到急診，檢查有雙側肺炎、呼吸窘迫，收治加護病房，PCR陽姓，CT值17，給予瑞德西韋、類固醇和免疫調節劑，12/31因多重併發症，病情惡化過世，死因爲新冠肺炎合併呼吸衰竭。

另一例40多歲女性有心臟病及風濕免疫疾病史，曾接種3劑疫苗，去年9月曾因心臟衰竭住院，1周後出院，1/4因呼吸困難到醫院就醫，PCR陽性確診，當晚病況惡化過世，死因為新冠肺炎合併心肺衰竭。

▲▼1/9本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲1/9本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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