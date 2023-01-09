買不到藥！陸一家四口染疫「服獸藥退燒」　兒女不幸中毒

▲藥物中毒送醫急救的幼童。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸放開防疫後感染人數激增，造成藥物短缺，內蒙古赤峰市一家四口染疫發燒，但因買不到藥，父母給兩個小孩服用了獸藥退燒，結果導致兒女中毒，造成肝功能損傷。

綜合陸媒報導，2022年12月中旬，家在內蒙古赤峰市寧城縣的王萌一家四口人相繼發燒。由於村子裡買不到藥，夫婦兩人發燒不退後，用起了之前用過的方子，即服用獸用退燒藥乙醯胺酚（撲熱息痛，Acetaminophen、Paracetamol）注射液。

父母發燒第二天，王萌和弟弟也發高燒，體溫來到39℃。父母一時情急，也給孩子們服用一支獸藥乙醯胺酚注射液，後續又間斷給他們使用了4-5支注射液。

▲獸用乙醯胺酚注射液。（示意圖／翻攝自微博）

時間一點點過去，王萌及弟弟症狀仍未見緩解，這才被送去當地醫院進行治療。檢查發現，王萌和弟弟的轉胺酶（transaminase）已經高達3000U/L多和2000U/L多，肝臟、腎臟功能均有損傷，情況十分危急。

經一周的住院治療，王萌和弟弟的轉胺酶雖有下降，但狀態仍不理想，醫生建議去北京做進一步治療。2022年12月28日，王萌一家四口分別坐上2輛救護車，連夜從內蒙古趕往北京。

醫師表示，患者當時送過來時精神弱，有早期肝性腦病的症狀，凝血功能也差，若治不好出現肝衰竭加重，可能就需要做肝移植手術。

幸運的是，住院的第三天，王萌的身體各項指標逐漸降了下來。如今，轉胺酶已降至200U/L多，相比入院時下降10倍，精神狀態也明顯變好。弟弟通過人工肝3次血漿置換後，如今也脫離了危險，預計能和姐姐一起出院。

王萌一家的經歷在微博引發熱議，「萬幸及時送醫救治」、「但凡有辦法也不至於用獸藥」、「如果能及時買到藥，誰又願意這樣了！唉」、「看看都把老百姓逼成啥樣了」。