　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

買不到藥！陸一家四口染疫「服獸藥退燒」　兒女不幸中毒

▲▼ 吃獸藥退燒。（圖／翻攝自微博）

▲藥物中毒送醫急救的幼童。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸放開防疫後感染人數激增，造成藥物短缺，內蒙古赤峰市一家四口染疫發燒，但因買不到藥，父母給兩個小孩服用了獸藥退燒，結果導致兒女中毒，造成肝功能損傷。

綜合陸媒報導，2022年12月中旬，家在內蒙古赤峰市寧城縣的王萌一家四口人相繼發燒。由於村子裡買不到藥，夫婦兩人發燒不退後，用起了之前用過的方子，即服用獸用退燒藥乙醯胺酚（撲熱息痛，Acetaminophen、Paracetamol）注射液。

父母發燒第二天，王萌和弟弟也發高燒，體溫來到39℃。父母一時情急，也給孩子們服用一支獸藥乙醯胺酚注射液，後續又間斷給他們使用了4-5支注射液。

▲▼ 吃獸藥退燒。（圖／翻攝自微博）

▲獸用乙醯胺酚注射液。（示意圖／翻攝自微博）

時間一點點過去，王萌及弟弟症狀仍未見緩解，這才被送去當地醫院進行治療。檢查發現，王萌和弟弟的轉胺酶（transaminase）已經高達3000U/L多和2000U/L多，肝臟、腎臟功能均有損傷，情況十分危急。

經一周的住院治療，王萌和弟弟的轉胺酶雖有下降，但狀態仍不理想，醫生建議去北京做進一步治療。2022年12月28日，王萌一家四口分別坐上2輛救護車，連夜從內蒙古趕往北京。

醫師表示，患者當時送過來時精神弱，有早期肝性腦病的症狀，凝血功能也差，若治不好出現肝衰竭加重，可能就需要做肝移植手術。

幸運的是，住院的第三天，王萌的身體各項指標逐漸降了下來。如今，轉胺酶已降至200U/L多，相比入院時下降10倍，精神狀態也明顯變好。弟弟通過人工肝3次血漿置換後，如今也脫離了危險，預計能和姐姐一起出院。

王萌一家的經歷在微博引發熱議，「萬幸及時送醫救治」、「但凡有辦法也不至於用獸藥」、「如果能及時買到藥，誰又願意這樣了！唉」、「看看都把老百姓逼成啥樣了」。

ET快訊
綠營三連敗！基層喊「開除高嘉瑜、王世堅」　陳其邁說話了
快訊／柯震東被炸傷濺血　拍戲全中斷
八卦山大佛鷹架拆了！　民眾驚呼：變年輕
律師揪準人妻EQ有問題！　流水席之亂「真正可怕」不是她
快訊／桃園1家3人一氧化碳中毒！　14歲兒不治
創校逾60年　北市私立女校要停招了
快訊／柯震東被無人機炸傷！　臉部嚴重破相
南韓20層「停車塔」大火！　燒成巨型火柱畫面曝
快訊／丟丟妹穿「超短上衣」出庭！　親吐離婚進度
全台120間門市！　傑昇通信宣布全部加薪12％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸專家否認解封是「防不住了」　強調「調整是主動的」

晚間8時至9時！　騰訊公布「寒假＋春節」未成年玩家遊戲時間：14小時

河南：全省新冠感染率達89%　已順利渡過疫情高峰

大陸載人飛船「祥雲」02首飛　10小時低空旅遊可載9人

正妹女官員和副市長「婚房啪啪啪」　全過程被尪拍下！火辣內幕曝

她結婚又離婚「證書狂拿10本」！老公全是同一人...網揭暗黑內幕

買不到藥！陸一家四口染疫「服獸藥退燒」　兒女不幸中毒

陸開國門「出現440元國際機票」　網一看目的地「瞬間縮了」

人妻PO「6本結婚證書、4本離婚證書」嚇歪網　老公竟都是同一人！

仁川飛北京票價炒至44000元　截至1月底機票幾乎賣光

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

陸專家否認解封是「防不住了」　強調「調整是主動的」

晚間8時至9時！　騰訊公布「寒假＋春節」未成年玩家遊戲時間：14小時

河南：全省新冠感染率達89%　已順利渡過疫情高峰

大陸載人飛船「祥雲」02首飛　10小時低空旅遊可載9人

正妹女官員和副市長「婚房啪啪啪」　全過程被尪拍下！火辣內幕曝

她結婚又離婚「證書狂拿10本」！老公全是同一人...網揭暗黑內幕

買不到藥！陸一家四口染疫「服獸藥退燒」　兒女不幸中毒

陸開國門「出現440元國際機票」　網一看目的地「瞬間縮了」

人妻PO「6本結婚證書、4本離婚證書」嚇歪網　老公竟都是同一人！

仁川飛北京票價炒至44000元　截至1月底機票幾乎賣光

「古巴飛彈」才剛入選經典賽　今傳右腳受傷賽季報銷

丟丟妹老公曝「心情已調整」　真的不知離婚原因...庭後快閃

林智群再戰PTT！「被1星洗版」刪光光了　他全部截圖：再找幾個告

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！力讚2優點　男星傻眼：會油油的

國民球鞋爭霸戰！「捷運同鞋會」改踩這雙　網笑：西門町超多

陽明總經理嘆2023獲利看不準　斷言「沒辦法比去年好」

太陽從龍頭變老八！本季「沒布克」僅拿2勝　保羅也爆臀傷

哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復！　昔日同袍嘆：你得閉嘴了

丁學文／中國就算打開大門　也難喚回外移中的供應鏈

陸專家否認解封是「防不住了」　強調「調整是主動的」

大陸熱門新聞

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

解放軍宣布　在台周邊多兵種軍演

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

特斯拉大陸大降價！舊車主抗議搶光店內禮品、零食

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

陸出現440元國際機票　網一看瞬間縮了

南昌車禍增至19死20傷！　影片曝光

她懷孕6個月被婆婆要求打胎！暗黑原因全網怒

山西婦疫情前過世卻有4劑疫苗紀錄　官員受處分

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

北京首都機場粉絲軍團大復活！　

她結婚又離婚「證書狂拿10本」！老公全是同一人

人妻PO6本結婚證、4本離婚證！尪都沒變

婆婆再婚懷孕　竟要身懷六甲媳婦墮胎

更多熱門

相關新聞

XBB.1.5發威！紐約新冠死亡數狂飆30%

XBB.1.5發威！紐約新冠死亡數狂飆30%

美國紐約自去年10月首次發現新變種XBB.1.5後，疫情就再次升溫，12月因新冠死亡的人數更一下飆升了30%，達到2022年2月以來的最高水平。當局緊急呼籲民眾盡快接種疫苗或加強劑，以減低18%的新冠死亡機率。

報價過高　Paxlovid未列陸醫保

報價過高　Paxlovid未列陸醫保

中國飛比利時班機廢水呈陽性

中國飛比利時班機廢水呈陽性

山西婦疫情前過世卻有4劑疫苗紀錄　官員受處分

山西婦疫情前過世卻有4劑疫苗紀錄　官員受處分

小三通第二天　金門檢出8人陽性

小三通第二天　金門檢出8人陽性

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情大陸解封大陸鬆綁大陸醫療缺藥獸藥搶藥

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面