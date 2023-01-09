陸境外移入「累計19例BF.7」近7成是BA.5　羅一鈞：2大變異株竄升

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸疫情爆發，台灣在1/1起針大陸入境旅客進行採檢，並送基因定序。中央流行疫情指揮中今公布入境旅客基因定序結果，截至目前為止，總計定序59例大陸境外移入個案，其中有40例是BA.5，佔68％，19例是BF.7，佔32%。醫療應變組副組長羅一鈞也提到，目前根據觀察發現「BF.7」和「BA.2.75」有漸增趨勢。

羅一鈞說明，上周總計定序134例個案，本土定序結果仍以BA.5最多，佔55%，BA.2.75佔28%，BQ.1變少，只有2%，目前累計檢出病例數為BQ.1有15例本土、35例境外移入，BF.7有3例本土、43境外移入，XBB有3例本土和25例境外移入。

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而針對大陸境外移入，1/1～1/3總計檢出41例定序，其中有27例是BA.5，14例是BF.7，加上之前總計定序59例，其中仍以BA.5最多，總共有40例，佔68%，BF.7總共19例，佔32%。

羅一鈞表示，以目前觀察到的情況來看，BA.5仍為境外和本土主流病毒株，但是BF.7和BA.2.75佔比漸增，BF.7從5%～9%，BA.2.75從19%～28%。



▲上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）