輝瑞「報價過高」談判破局　Paxlovid未列陸醫保目錄

▲大陸中國醫藥公司進口的輝瑞奈瑪特韋片／利托那韋片（Paxlovid）新冠藥。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家醫保局8日與藥企進行談判，其中，Paxlovid因生產企業輝瑞公司「報價高」未能成功，阿茲夫定片和清肺排毒顆粒則成功列入醫保藥品目錄。

據官方消息，2022年國家醫保藥品目錄談判工作於2023年1月8日正式結束，今年，共有阿茲夫定片、Paxlovid、清肺排毒顆粒3種新冠治療藥品通過企業自主申報、形式審查、專家評審等程序，參與了談判。不過，Paxlovid因輝瑞報價高未能成功。

大陸國家醫保局負責人指出，儘管Paxlovid未能通過談判納入醫保目錄，但新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》中的所有治療性藥物，包括Paxlovid、阿茲夫定片、莫諾拉韋膠囊（Molnupiravir）、散寒化濕顆粒等，醫保都將臨時性支付到2023年3月31日，在此期間，新冠病毒感染的參保患者使用這些藥品均可享受醫保報銷政策。

該負責人指出，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒經過本次談判納入國家醫保藥品目錄後，治療發熱、咳嗽等新冠症狀的藥品已達600餘種，「總體來看，醫保報銷的新冠病毒感染治療用藥品種豐富。」