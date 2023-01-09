政大四川飯館老闆病逝「享壽百歲」　抗戰老兵、韓戰戰俘身份曝光

▲位於政大附近的四川飯館，老闆楊樹芝在2022年12月31日於榮總蘇澳分院病逝。（圖／取自google maps）

記者黃士原／台北報導

對於政大人來說，四川飯館是學生時期的回憶之一，但可能不知道老闆楊樹芝同時也擁有抗戰老兵、韓戰戰俘的身份。不過，韓戰研究專家常成在臉書透露，楊樹芝因為新冠引發併發症，在2022年12月31日於榮總蘇澳分院病逝，享壽百歲。

韓戰研究專家常成8日在臉書分享楊樹芝生平，楊樹芝1922年出生於四川省蒼溪縣，原名楊傑先，後改名楊新林。青年時在成都當憲兵。1944年志願參加青年遠征軍，赴印度藍姆迦受訓，參與緬北反攻。1945年春隨部返回昆明，遂脫離砲兵，改名楊新林參加新成立的陸軍突擊總隊（即傘兵鴻翔部隊）。1945年7月參與空降廣西，攻打丹竹機場。

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常成也提到，抗戰勝利後，楊樹芝曾隨傘兵部隊前往廣州參與受降儀式。國共內戰期間也曾參與徐蚌會戰/淮海戰役前派駐黃百轁部，於碾莊被俘，後脫逃回南京，返四川。韓戰爆發後，被徵前往擔任卡車司機，1951年4月於開城向聯軍投誠，在戰俘營成為重要的反共戰俘領袖。1953年被美軍8240部隊徵調從事敵後情報工作，曾空投朝鮮，1954年到台灣後繼續從事軍事情報工作。1961年退役後在政大附近開設四川餐館。

常成也提及，2014年以來，他幾乎每年都會到台北訪問楊樹芝，最後一次是2020年7月9日，而在他的著作The Hijacked War《被劫持的戰爭》一書中，楊樹芝是最核心的3位戰俘受訪人之一，他的名字出現了40次。