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找長腿辣妹荷官發牌　北市信義區撲克協會假交流真豪賭

▲信義警方破獲撲克協會隱身松德路的職業賭場，該賭場聘僱短裙辣妹當荷官攬客。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方破獲撲克協會隱身松德路的職業賭場，聘僱短裙辣妹當荷官攬客。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松德路有民眾申請成立「星宮撲克協會」，以每月18萬租金租下一樓某商業銀行，擺設百家樂、德州撲克賭桌攬客聚賭，警方掌握情資，雖然該協會標榜以籌碼練習玩撲克技術，但實際上卻以籌碼換現金方式遂行賭博行為，警方派員多日探訪蒐證，7日晚間22時許，持搜索票進入調查。

▲信義警方破獲撲克協會隱身松德路的職業賭場，該賭場聘僱短裙辣妹當荷官攬客。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場查獲賭場負責人鄭男（34歲）及劉姓股東（43歲）等工作人員4人、賭客6人，查扣近2億5千萬元籌碼、賭金新台幣37萬7933元、監視器主機、撲克牌、莊閒牌、發牌器、會員資料、對講機及百家樂牌桌6張、帳冊等證物；賭場為求生意興隆，還以每天2-3千元日薪聘請身材高挑，刻意穿短裙馬靴、面容姣好的辣妹荷官7人發牌，招攬賭客上門。

信義警方7日派大批人員到該處臨檢，賭場工作人員私下疏散賭客規避查緝，但警方持搜索票表明身分，仍找到該批逃離賭客，並在其身上搜出大批籌碼，賭客落網坦承以籌碼：現金1比0.6的匯率與賭場老闆對賭。

▲信義警方破獲撲克協會隱身松德路的職業賭場，該賭場聘僱短裙辣妹當荷官攬客。（圖／記者張君豪翻攝）

警詢後將賭場鄭姓負責人、劉姓股東及工作人員及辣妹荷官，依違反刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦，賭客依違反社維法裁罰，違法使用場所部分，警方函請北市府社會局、商業處等事業主管機關裁處。

警方強調，年關將近，許多非法賭場以申請撲克協會或競技協會等方式經營不法賭博，企圖以合法掩護非法，假藉比賽、訓練等名義，行賭博之實，以規避警方查緝，警方絕對強力執行「掃蕩賭博」工作，以穩定社會治安，給民眾優質的生活環境。

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