6個披薩是48份「是幾個披薩？」小四數學考倒他…神人曝解答

▲家長求問「到底是幾個披薩?」（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）



記者施怡妏／綜合報導

小學生的數學作業通常是簡單的運算，但有時答案會讓家長百思不得其解，一名家長貼出小學四年級的數學題目，題目問每個披薩平分成8份，6個披薩是幾份？是幾個披薩？貼文一出，就釣出內行網友分享解答，並指出「解題的關鍵點」。

該名家長在臉書「爆廢公社二館」發文，「請問廣大廢友，這題怎麼解，到底幾個披薩呢？國小四年級數學怎那麼難呢？」只見題目寫道，「每個披薩平分成8份，6個披薩是（）份？是（）個披薩？」但原PO怎麼樣都想不出答案，因此發文詢問網友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友看得霧煞煞，「這個到底在考中文還是數學」、「不知是考學生還是為難家長」、「上次小孩有一題我看不懂，我直接叫小孩寫：媽媽看不懂不會」。底下有神人公佈答案，「每個披薩平分成8份，6個披薩是（48）份，是（8分之48）個披薩」。

有網友點出解題的關鍵，要先知道「這單元」在教什麼，「這單元是分數，要看清楚單位是哪個」、「不管是目前改版的新課綱，或是很久以前小時候自己學過的版本，都有一個單元叫『分數』」、「這個應該是考分數表達」、「姪子剛寫完類似的題目，數字不同也是披薩，因為這學期教的是分數」。