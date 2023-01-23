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「小五數學題」考倒全家！媽過年被寒假作業逼瘋　求助：頭好痛

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／家有小學生/中學生~不安親/不補習）

▲原PO求助數學題目。（圖／翻攝自Facebook／家有小學生/中學生~不安親/不補習）

記者朱祖儀／綜合報導

為了不讓學生在寒假期間忘記先前所學的內容，多數老師會出作業讓假期過得更充實，不過有些內容反而逼瘋家長！一名媽媽求助，表示孩子的小五數學作業，無論怎麼算都算不出來，看得頭很痛，只好PO出照片求助網友。文章曝光後，隨即釣出專業網友解答。

原PO在臉書「家有小學生/中學生~不安親/不補習」發文表示，看到小五的寒假作業，「媽媽頭有點痛？！」不知道到底要怎麼解開題目，因此只好將數學作業的內容PO上網，求助「請問到底怎麼做呢？」

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只見題目上寫著，「飛鏢靶上有1、3、5、7、9等5種分數。甲、乙各射飛鏢10次，甲有9次中靶，得到9個分數，乙有8次中靶，得到8個分數，下列何者可能是甲和乙的得分？」共有4個選項。

文章曝光後，隨即有不少人幫忙解答是3，專業網友解釋說「甲：九個奇數和是奇數，乙：八個奇數和是偶數」、「甲：9次會是奇數，乙：8次會是偶數，所以是3」，讓原PO看了忍不住驚呼「大家都好厲害」。但也有人笑說，「大年初一先讓孩子玩吧」，對此她表示「沒有，媽媽先學起來教孩子，哈哈哈哈」。

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關鍵字：

寒假作業數學題

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