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準備大展雄風！嘿咻前「被小姐問1句」糗了　老司機虧：你第一次吼

▲▼浴室,浴缸,沐浴,泡澡。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO在洗澡前先喝酒。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

糗大了！一名男網友發文表示，日前他去找小姐時，心想要做「那檔事」，所以就先喝酒，看會不會撐比較久，結果到了「殘廢澡」環節，他卻突然頭痛、頭暈，讓小姐嚇得喊退錢，還被機會教育了一番，「我整個人覺得超尷尬的！」貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在「爆廢公社」上貼文，提到日前他去找小姐時，特地提前到附近超商買酒喝，「我就是單純的想說，做那檔事前先喝酒會不會撐比較久」。而兩人見面後，就先進行「殘廢澡」的環節，不料才洗到一半，他卻覺得頭痛、頭暈，接著呼吸不順，整個人跌坐在浴室地板。

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小姐當場嚇傻，迅速洗完澡以後，就把原PO扶到床上休息，並說「不然這次就算了，錢直接退給你！」原PO當下還反問「突然感覺很不舒服、喘不過氣，不知道是不是浴室通風差的關係？」結果小姐馬上抓出原因，「我有聞到酒味，你是不是來之前有喝酒？」

得知原PO果真有喝酒以後，小姐傻眼表示「剛喝酒完是不能馬上洗澡的，你不懂嗎？」原PO坦言真的不知道，畢竟平時也不常喝，但他還是覺得超尷尬。

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲小姐急提醒，洗澡前別喝酒。（示意圖／取自Pakutaso）

最後，原PO休息了一會兒，又繼續做兩人未完成的事情。離開前，小姐又特別提醒「以後知道要洗澡就別喝酒了！」讓原PO覺得糗大了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「第一次做壞事難免會緊張！記得下次不要喝了唷」、「像這種優質的服務人員值得我們支持，所以電話呢」、「果然是菜鳥」、「小姐真是有職業道德，不過她關心的應該是如果真的昏倒了，她這趟就白來了」、「很善良的小姐」、「阿姨：傻孩子你是第一次吼」。

根據《澳洲新聞在線》，酒精會抑制肝臟功能活動，阻礙糖原釋放，而洗澡時人體的葡萄糖消耗會增多，因此酒後洗澡，可能會讓血糖無法及時補充，進而發生頭暈等症狀。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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