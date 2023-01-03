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陳紫渝送年曆「被開價16800元」！粉絲怒了：把愛心拿來圖利

▲▼ 新北市永和區永福里長陳紫渝推出個人寫真年曆，今天舉行簽拍會，排隊人數爆棚。（圖／民眾提供）

▲陳紫渝免費發送個人寫真年曆。（圖／民眾提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

年僅24歲的陳紫渝日前順利當選里長，「最美里長」封號當之無愧，她2日在里長服務處免費發放1000份「紫屬渝你」年曆，吸引近千位民眾冒雨排隊，彷彿是一場小型粉絲見面會。不過，這個免費送的年曆竟有人PO上網轉賣，開價上千元不算什麼，有網友看到開價16800元，忍不住搖頭直呼「想錢想瘋了吧？」

有網友在臉書「爆廢公社」貼出一張截圖，只見有人發文「售紫瑜（應為渝）里長年曆一份 16800可直接宅配，破萬預算可私」。不只原PO傻眼，其他人也紛紛留言，「寫多了兩個零嗎」、「買得下去的才真正瘋了」、「16800我可以換重機輪胎加機油都還有剩。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網上有人喊價16800元轉售。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

也有網友笑呼，「沒辦法，我老婆就是這麼優質」、「蝦皮有親簽賣1500而已，也有賣1000的喔」、「我想要耶！」還有人生氣指出，「居然把我們紫渝的愛心拿來圖利」、「明明是贈品，就是有人排隊領取後要轉賣牟利，這種人才是真的可惡」、「這是里長為了感謝支持者免費贈送，卻被有心人上網拍賣，而且還以為是里長自己拿出來賣。」

據悉，除了只送不賣、限量1000份的年曆，當天前200名還可以合照與簽名。陳紫渝表示，此次的年曆是由粉絲成立的後援會，提供資源讓大家在新的一年有新的紀念品，自己則是配合拍攝，簽名會之前，也花了一個小時左右稍微打扮一下，出門後沒想到氣候不佳，還有這麼多人前來排隊，真的很開心。

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