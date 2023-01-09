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大陸 大陸焦點 特派現場

影片曝！南昌車禍增至19死20傷　貨車衝撞人群100公尺才停下

記者張靖榕／綜合陸媒報導

江西南昌縣8日凌晨發生大貨車連撞送葬隊伍事件，事發近1日，已從原先17死、22傷改為19死、20傷。原先傳出當時起大霧，導致大貨車駕駛視線不佳撞上，不過部分陸媒引述倖存者指出，「當時月亮還亮得很，沒有霧。」

▲南昌車禍。（圖／翻攝微博）

▲南昌車禍。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒《頭條新聞》、《第一合肥》引述倖存者報導，龔姓男子表示，當時送葬隊伍剛走出村子，一輛半掛貨車就衝進人群，向前衝撞將近100多公尺才停下，自己因為在路邊放鞭炮才逃過一劫。還有倖存者表示，送葬當時沒有霧而且看得見月亮，他們按照風俗為81歲老人發喪，人群後頭卻突然遭一輛大貨車衝撞，「一下子衝過來了，車過來後就開始輾壓人群，太可怕了！」

報導指出，送葬隊伍中除了哭孝的家人，還連同村民共達數十人，當地習俗則是在老人去世後會放鞭炮、吹喇叭。

《央廣網》報導，龔姓男子是過世老翁的孫子，他說因為這場事故，爺爺的2個兒子也就是他的2個叔叔都過世了，他的父親則是左腿骨折、情況穩定，母親顱骨大面積受創，送進加護病房急救，目前仍處於昏迷狀態。

南昌縣交警此前稱，該縣部分地區正迎來大霧天氣，霧天行車視線不好、能見度低，容易引發交通事故，提醒司機行車時注意開啟霧燈、示廓燈和前後位燈，減速慢行、謹慎駕駛，要與前車保持足夠的安全車距，注意避讓行人，切忌隨意變道和超車。

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