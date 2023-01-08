XBB.1.5入侵大陸掀恐慌　中疾控：未發現致病力明显增加

▲大陸今（8）日大解封。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron亞變種XBB.1.5 號稱擁有「史上最強免疫力脫逃能力」，中國疾控中心今（8）日下午回應稱，並沒有觀察相關患者的重症和死亡比例增加，也就是該毒株的致病力並沒有發現明顯增加。

大陸國務院聯防聯控機制今日下午舉辦新聞發佈會，中國疾控中心病毒病所研究員陳操介紹XBB變異株稱，截至2023年的1月7日，全球已經監測到XBB.1.5有35個國家和地區。

陳操接著指出，從中國大陸的監測數據顯示，從2022年8月1日一直到現在，總共測到16例XBB本土關聯病例，它們都是XBB.1的進化分支。從多項研究結果來看，XBB進化分支最開始發現的原始株和之前的VOC關切變異株，Delta和Omicron比較靠前的，早期發現的進化分支，它的免疫逃逸能力明顯增加，這導致美國這些國家的傳播呈現明顯增加的趨勢。

陳操表示，從報導和研究來看，並沒有觀察到感染了XBB系列變異株的患者重症和死亡比例增加，也就是它的致病力並沒有發現明顯增加。

由於外界傳言XBB毒株主攻腦部和腸部，令大陸民眾相當恐慌，甚至出現搶紙尿褲的情況。對此，專家表示，「臨床上一般的『病毒性感冒』等也會導致惡心、嘔吐、腹瀉等『胃腸型感冒』症狀，這是正常的病理反映，大家不要驚慌。」