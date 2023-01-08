陸不再清零！重慶核酸企業大裁員　引爆萬人打砸示威

大陸中心／綜合報導

大陸今年5月要求大城市建立「15分鐘核酸（PCR）檢測圈」，然而隨著防疫鬆綁，核酸產業面臨滅頂之災。重慶一家核酸企業傳出疑似因為裁員問題，引發萬名員工7日憤怒抗議，甚至出現流血衝突。

▲員工走進廠房內打砸 。（圖／翻攝自推特）

據《星島網》報導，涉事的是重慶大渡口中元匯吉藥廠，負責生產核酸檢測試劑盒、全自動核酸提取儀，然而疑似因為生意暴跌裁員，而且不給薪資，導致員工不滿，聚集進行大規模遊行示威。

▲▼員工與警方爆發衝突。（圖／翻攝自推特）

網上流傳畫面可見，工人們憤怒地砸機器、扔桌椅，地上疑似有快篩試劑；員工聚集在廠區遊行，還將人力中介圍起來毆打出血。大批警方隨後到場維持秩序，雙方一度發生暴力衝突，期間有救護車到場。

報導指出，該間藥廠日前突然大裁員數千人，當中許多人是由人力中介聘請，屬於「臨時工」，因為資遣「臨時工」支出比較少。