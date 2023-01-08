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大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉大陸大降價！舊車主不爽激烈抗議　搶光「店內禮品、零食」

▲▼特斯拉中國大降價舊車主爆激烈維權。（圖／翻攝自影片）

▲特斯拉在大陸大降價，舊車主爆激烈維權。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導​

Tesla（特斯拉）全系列車型在大陸大降價，官網顯示，Model 3 調整後售價22.99萬至32.99萬人民幣（約新台幣104萬至150萬）；Model Y降至25.99萬至35.99萬人民幣（約新台幣118萬至163萬）。此次降價創Tesla車價的歷史新低，引發一批剛提車的車主不滿，其中四川成都太古里就爆發了Tesla進入中國大陸以來最激烈的維權。

大陸官網顯示，Model 3調整後售價22.99萬（人民幣．下同）至32.99萬元，降幅2萬至3.6萬元，Model Y調整後售價25.99萬至35.99萬元，降幅2.9萬至4.8萬元，意味著部分車主剛買車就虧了幾萬。

網友「不是鄭小康」爆料指出，降價消息一出，成都太古里就爆發了Tesla進入大陸以來最激烈的維權，「那個門店所有給用戶的周邊禮品、零食和水都被搶。一台純電動ATV小車 Cyberquad被毀壞。」

他透露，現場簽字的車主們的訴求是「10萬公里超充+100萬積分+ FSD（完全自動駕駛功能，選裝價6.4萬元）終身使用權+車輛延保2-4年」，總金額或達逾10萬元。而除了成都太古里，網上還流傳出多張車主維權的照片，暱稱「Jester 轟轟」就曝光了疑似特斯拉杭州蕭山體驗中心的「維權」畫面，顯示多人聚集店內高喊「退錢」。

對此，上述太古里特斯拉店工作人員回應稱，已向所有車主表示沒有任何保密協議，也沒有任何補償、賠償方案，現場的車主到晚上就陸續離開。

事件也引起輿論爭議，有律師表示，若廠商降價行為讓客戶不滿，雙方可以有很多種處理辦法，但現在已經不是維權了，而是「車鬧」，需要負法律責任的。也有網友對車主行為表示不解，質疑是拿車子跟房子比，「只能漲不能降？」

據陸媒報導，特斯拉全球副總裁陶琳發文表示，特斯拉價格調整的背後，涵蓋無數工程創新，實質上是獨一無二的成本控制之極佳定律，包括不限於整車設計、產線設計、供應鏈管理等，從第一性原理出發，堅持以成本定價。

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