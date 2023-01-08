凌晨才去視察路面銑鋪！蔣萬安一早8點完成投票　再趕場陪王鴻薇

▲台北市長蔣萬安投票。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

由於台北市長蔣萬安於競選市長期間請辭立委，因此8日進行台北市第3選區立委補選；蔣萬安一早就到投票所投票，但妻子石舫亘並未陪同，蔣萬安投完票之後，預計早上9時再陪立委候選人王鴻薇投票，展現團結氣勢。

蔣萬安8日凌晨零時視察中山區松江路路面銑鋪工程，一大早8時20分便到達永安國小投票，蔣萬安也於10分鐘內順利投完票，一路上還遇到熱情粉絲支持相挺，並且於早上9時趕往民生國中，陪王鴻薇進去投票後一同受訪。