南韓史上首次！檢方將傳喚「最大在野黨黨魁」：疑透過第三者收賄

▲南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓共同民主黨（最大在野黨）黨代表李在明2015至2018年擔任京畿道城南市長時，涉嫌以變更地目為條件，要求斗山建設等6間關係企業向職業足球隊「城南FC」繳納160億韓元後援金，透過第3人收賄。為此，南韓檢方決定將於本月10日傳喚李在明接受調查，而李在明也打算藉此證明自己的清白，重新團結黨內力量。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，水原地方檢察廳城南支廳將於10日上午10時30分傳喚共同民主黨黨代表李在明接受調查，為大韓民國建政以來首次最大在野黨的黨主席遭檢方傳喚、接受檢方調查，因此李在明周末決定空下所有行程，全力準備如何回應檢方所提出的疑問。

共同民主黨籍國會議員為李在明打抱不平，「大韓民國政治史上，根本沒有第一大在野黨黨首遭羈押（拘留）的前例可循。這個國家根本就快完蛋了！唯一類似的案例是，在野黨黨代表金泳三（南韓前總統）遭除籍國會議員一職，那時朴正熙政權正好垮台。」

最近的民意調查指出，47.7%的受訪民眾認為李在明的確存在收賄事實，至於44.4%的民眾則認為檢方傳喚李在明，無疑是現執政黨針對總統大選時的政治報復，支持與反對聲浪處於伯仲之間，因此李在明決定出席檢方調查，未來將會對輿論變化產生不小的反應。

報導指出，其實南韓檢方將研擬針對李在明聲請羈押，此外李在明也涉及首爾中央地方檢察廳偵辦的大庄洞與慰禮新都市開發特惠疑雲、水原地方檢察廳偵辦的律師費用代繳爭議等多宗案件，因此預估檢方未來還會針對其他案件傳喚李在明接受調查、甚至聲押。

李在明計畫透過接受此次檢方傳喚調查，來向外界展現「堂堂正正面對司法疑雲的黨代表」面貌，藉此獲得更多支持者、團結黨內不同派別的聲音。

共同民主黨內「親明派」（支持李在明）認為，檢方傳喚李在明接受調查，無疑是執政黨對於在野黨的政治報復、甚至是政治打壓；至於黨內「反明派」則認為，李在明應該將個人的司法風險與黨切割開來，不應讓整個黨承擔個人的司法風險，因此呼籲李在明應該卸下黨代表職務。

根據韓媒《東亞日報》，李在明2015至2018年擔任城南市長時，以變更地目作為利益交換條件，要求Naver、斗山建設、NH農協銀行、現代百貨等6間企業向城南足球俱樂部（城南FC）繳納共160多億韓元的後援金，其中斗山建設占了42億韓元、Naver也占了39億韓元，當時城南FC的球團實質經營者為李在明的心腹、城南市政策秘書官鄭晉尚（정진상，音譯）。