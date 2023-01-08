　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

▲▼南韓8成民眾可望每人領取25萬韓元紓困，圖為首爾明洞商圈。（圖／路透社）▲首爾明洞商圈。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

訪韓外國遊客人數的排名中，台灣人總是名列前茅，如今，隨著疫後逐漸恢復日常，台灣人再度蜂擁至南韓觀光。然而，知名旅韓部落客「太咪瘋韓國」7日在臉書發文表示，有韓國旅遊經驗的人都吃過路邊攤的魚板吧？不過她卻透漏自己一年吃不到一次，原來魚板使用的竹籤是會回收再利用！

「太咪瘋韓國」表示，韓國人過去並未太多人在意魚板的竹籤回收再利用問題，因為疫情關係，大家才開始注意衛生議題後，這話題才重新浮上檯面，「不是說所有店家都會重複再利用，只是你真的不曉得到底哪一家是不重複使用的呀！」

「太咪瘋韓國」指出，首爾江西區是全國首個通過有關魚板竹籤補助條款的區域，條款中說明會資助不重複使用竹籤的商家，不過這件事也讓許多商家抗議。有部分攤販老闆宣稱，「餐廳用的不鏽鋼餐具也都用一次就得丟了啊，我們的竹籤跟餐具一樣都有洗過的」、「我們洗乾淨曬乾才重複使用」，甚至表示會泡在洗潔劑內洗乾淨，曬一整天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲南韓小吃示意圖，非當事人。（圖／記者邱晟軒攝）

「太咪瘋韓國」表示，魚板攤的竹籤就是那種泡水會吸水軟掉的便宜材質啊，若泡在洗潔劑裡再曬乾，之後再把竹籤拿去串魚板後放到湯裡煮，「聽起來就是真的不太對呀」， 所以就算天氣再冷、看到路邊攤的魚板湯再怎麼燙，「真的都不會想吃」。

「太咪瘋韓國」最後還補充，魚板攤桌上通常都有沾醬可以使用，不過她發現，有些客人沾了後咬一口，會再拿咬過的下去沾，「怕有的人不曉得，這個也補提醒一下」。

貼文曝光後，立刻掀起大批網友驚呆回應「我現在才知道它是重複利用的」、「我真的不大敢吃路邊攤的魚板」、「這樣我以後絕對不敢吃魚板了」、「不敢吃！感覺有人會剃牙」、「深深感到民風不同之奧義」；還有網友分享旅遊經驗，「疫情前去大邱西門市場，看到老闆娘把客人沒喝完的湯倒回去，之後就不敢再吃了」。

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

ET快訊
看完不敢吃了！　南韓旅遊「恐怖真相」嚇壞一票人
王世堅被炎上到臉僵！網怒「1段子」最惡劣　要博恩公開道歉
快訊／「茶の魔手」撐不住了！　飲料全貴5元
快訊／北市熱炒店出事了！　20歲男遭刺穿心臟慘死
快訊／南昌重大車禍！　17人身亡
蔥麵包30分鐘完售！　台中人氣店「抵制代購」遭負評攻擊
快訊／高雄格鬥賽出事了！　選手急救中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

妹妹劈腿「一群乾爹搶包養」　酸言羞辱姊姊：妳像我就不用領28K了

火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

「防疫津貼拖3年」還沒領到！　一線醫護嘆：我們依然是免洗筷

去年才說凍漲！南霸天「茶の魔手」撐不住了　飲料全貴5元

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

大年初一到水道走春　門票可兌換聖母加持鑰匙圈或黑糖甜甜過好年

春節「國道好走時段」出爐！初三、四北向車多「3地雷區塞到凌晨」

學測倒數5天　拜文昌帝君「小心入錯門」成績有去無回

補班只休一天！國5北向蘇澳至頭城　「今取消北上高乘載管制」

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

小S「主動密派翠克」不理陳漢典　蔡康永起身拒錄：太辱沒我身分

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

杜賓犬見狗夥伴落水成焦點　下秒跳泳池「裝溺水」求關注

開箱「取精室」設備齊全　醫幽默：護士不會幫你

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

妹妹劈腿「一群乾爹搶包養」　酸言羞辱姊姊：妳像我就不用領28K了

火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

「防疫津貼拖3年」還沒領到！　一線醫護嘆：我們依然是免洗筷

去年才說凍漲！南霸天「茶の魔手」撐不住了　飲料全貴5元

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

大年初一到水道走春　門票可兌換聖母加持鑰匙圈或黑糖甜甜過好年

春節「國道好走時段」出爐！初三、四北向車多「3地雷區塞到凌晨」

學測倒數5天　拜文昌帝君「小心入錯門」成績有去無回

補班只休一天！國5北向蘇澳至頭城　「今取消北上高乘載管制」

三重警打錯人竟求償8千　同事嘆：不知2人在想什麼...分局回應了

梅西力壓姆巴佩獲「世界年度冠軍」　法國權威媒體認證

燦星旅遊佈局24遊輪品牌「全台之冠」　三大動能力拚轉虧為盈

新房1格局「踩床才能拿衣服」超常見！年輕人曝3關鍵：仍會買

新魔王XBB.1.5殺入至少29國　專家曝1招就能自我保護

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

享受摩洛哥度假風情！攻略7間宜蘭人氣咖啡廳　必點卡哇伊西瓜吐司

5.8億珠寶埋在這！二戰「納粹藏寶圖」曝光　荷蘭村莊掀尋寶熱

哈利讓老爸傷透心！　查爾斯加冕典禮爆「不准他參與」只能當觀眾

王鴻薇投票插曲接二連三！　「嗆中阿北」攔阻陳情被警方帶離

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

生活熱門新聞

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

明全台有雨！　下波恐「濕冷寒流」時間曝

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

癸卯年是黑兔年　命理師警告「6生肖」要當心

日AV年度銷售第一是：女團出身藝能人

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

台中人氣麵包抵制代購　遭網負評

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

逼除夕夜送名牌包！婆婆暗示「L開頭就行」

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

更多熱門

相關新聞

啦啦隊妹豪乳狂彈3分鐘！　鄉民：您已超塑

啦啦隊妹豪乳狂彈3分鐘！　鄉民：您已超塑

南韓啦啦隊辣妹影片7日被分享到台灣PTT，畫面中辣妹豐滿豪乳加緊身白衣，在球迷面前上下彈跳，雖然吸引許多南韓粉絲，但胸前「充滿疑點」令台灣網友紛紛開酸，「您已超塑」、「真塑性感」。

遊泰國遇警臨檢討錢！「攔1次繳2萬」女星逃回台灣

遊泰國遇警臨檢討錢！「攔1次繳2萬」女星逃回台灣

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀

男學生當心！韓「淫師」澡堂性騷同性學生

男學生當心！韓「淫師」澡堂性騷同性學生

日本擬邀南韓尹錫悅出席G7峰會

日本擬邀南韓尹錫悅出席G7峰會

關鍵字：

南韓首爾旅遊魚板竹籤美食衛生

讀者迴響

熱門新聞

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

謝承均還原「白家綺談小甜甜哭」

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

陳維齡真演過戲！露雙峰演「皮卡丘」

汪小菲2度收大S律師函！深夜直播飆罵「有臉嗎你」

李連杰79億財產都給她！　61歲利智凍齡正面照曝光

Jessie J驚喜再宣布：我懷孕了！

南昌凌晨重大車禍致17死、22傷！交警發文示警

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台AV女優曝秘辛...1事讓男優進入狀況

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

明全台有雨！　下波恐「濕冷寒流」時間曝

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面