看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

▲首爾明洞商圈。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

訪韓外國遊客人數的排名中，台灣人總是名列前茅，如今，隨著疫後逐漸恢復日常，台灣人再度蜂擁至南韓觀光。然而，知名旅韓部落客「太咪瘋韓國」7日在臉書發文表示，有韓國旅遊經驗的人都吃過路邊攤的魚板吧？不過她卻透漏自己一年吃不到一次，原來魚板使用的竹籤是會回收再利用！

「太咪瘋韓國」表示，韓國人過去並未太多人在意魚板的竹籤回收再利用問題，因為疫情關係，大家才開始注意衛生議題後，這話題才重新浮上檯面，「不是說所有店家都會重複再利用，只是你真的不曉得到底哪一家是不重複使用的呀！」

「太咪瘋韓國」指出，首爾江西區是全國首個通過有關魚板竹籤補助條款的區域，條款中說明會資助不重複使用竹籤的商家，不過這件事也讓許多商家抗議。有部分攤販老闆宣稱，「餐廳用的不鏽鋼餐具也都用一次就得丟了啊，我們的竹籤跟餐具一樣都有洗過的」、「我們洗乾淨曬乾才重複使用」，甚至表示會泡在洗潔劑內洗乾淨，曬一整天。

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▲南韓小吃示意圖，非當事人。（圖／記者邱晟軒攝）

「太咪瘋韓國」表示，魚板攤的竹籤就是那種泡水會吸水軟掉的便宜材質啊，若泡在洗潔劑裡再曬乾，之後再把竹籤拿去串魚板後放到湯裡煮，「聽起來就是真的不太對呀」， 所以就算天氣再冷、看到路邊攤的魚板湯再怎麼燙，「真的都不會想吃」。

「太咪瘋韓國」最後還補充，魚板攤桌上通常都有沾醬可以使用，不過她發現，有些客人沾了後咬一口，會再拿咬過的下去沾，「怕有的人不曉得，這個也補提醒一下」。

貼文曝光後，立刻掀起大批網友驚呆回應「我現在才知道它是重複利用的」、「我真的不大敢吃路邊攤的魚板」、「這樣我以後絕對不敢吃魚板了」、「不敢吃！感覺有人會剃牙」、「深深感到民風不同之奧義」；還有網友分享旅遊經驗，「疫情前去大邱西門市場，看到老闆娘把客人沒喝完的湯倒回去，之後就不敢再吃了」。