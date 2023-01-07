泰山經營權之爭再惹官司　堂弟告堂哥...聯手國寶龍邦內線交易

記者劉昌松／台北報導

泰山企業(1218)去年底賣掉全家持股後，公司經營權之爭浮上檯面，泰山董事詹皓鈞接連對堂哥、前董事長詹岳霖發表2封公開信，希望能拒絕「大圈仔」利誘後，詹皓鈞7日直接到台北地檢署，按鈴控告詹岳霖和國寶集團總裁朱國榮、龍邦董事長劉偉龍，在盤後交易10億元的泰山股票，涉嫌內線交易、特別背信等罪。

▲泰山董事詹皓鈞在律師陪同下遞狀控告詹岳霖、劉偉龍、朱國榮涉內線交易、特別背信。（圖／記者劉昌松攝）

詹岳霖表示，泰山在2022年11月25日、董事會7天前開會發函要賣全家和另外2支股票作資產活化，12月2日正式開董事會，激烈辯論投票多數贊成通過賣全家議案，12月5日，在市場上鉅額逐筆交易，很順利賣掉，結果泰山收跌停板。

詹岳霖指出，後來發現當天盤後交易，龍邦用45塊錢，將近10億的資金，跟前董事長詹岳霖先生做交易(買賣探篩股票)，詹岳霖賺了1億多，龍邦賠了1億多，這是內線交易。另外，龍邦沒有經過董事會授權動用資金，嚴重影響龍邦股東權益，以12月31日的收盤價來講，龍邦虧了3億，這是很明顯的背信。

律師指出，這次對詹岳霖、朱國榮、劉偉龍提告的包括《證券交易法》第155條的操縱市場、第157之1的內線交易、第177條的特別背信，都會影響投資人對市場的信心，除了要泰山龍邦的股東權益外，更要保證投資人對投資市場的信心。