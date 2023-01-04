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連年稅收超徵　立院法制局5年前就建議修法

▲▼立法院議場資料照、萬用照。（資料照／記者徐政璿攝 ）

▲立法院。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌宣布超徵稅收其中1400億元要讓普發每人6千元，引發關注。觀察近9年稅收情形，僅2020年受到新冠疫情影響導致稅收短徵，其餘年度稅收皆超過預算數，尤其去年超徵4327億元，今年更將超過4500億元再創新高，而「還稅於民」幾乎是在野黨歷年都提出的訴求，立法院法制局早在2018年發布報告，建議應全面檢討《預算法》。

回顧近年稅收狀況，2009年全球金融海嘯，造成當年度稅收比預算數短徵2538億元，創下史上最高短徵紀錄；隨後2012年、2013年因歐債危機衝擊景氣，稅收受到衝擊，分別短徵258億元、296億元；2020年受到新冠肺炎影響，當年稅收也短徵223億元，其餘年份均超徵，尤其去年超徵4327億元，今年更有可能超過4500億元創新高。

實際上，早自2018年立法院法制局就發布「政府對於稅收超徵問題如何因應之研析書面意見」報告，去年3月也曾因國民黨團要求蔡政府還稅於民，發布「稅收超徵相關問題評析」報告。

法制局指出，租稅收入是國家最重要的財政收入來源，所謂的稅收超徵，是指國家實際收到的稅收超過所編列預算數，惟因預算數是在年度開始前所預先估列，與年度結算所實際收到的稅收，恐難毫無差異，因我國尚有公共債務，故發生稅收超徵時，並不必然代表有財政盈餘，很可能只是減少發行公債的額度或用以清償公共債務。 

法制局建議，稅收超徵的原因，除預算編列低估所致外，另一可能性則是稅收太多，稅收太多有可能是經濟成長以致相關的所得稅、營業稅、財產稅收入增加的結果，再加上台股活絡，顯著挹注證交稅收，抑或者是稅制改革，例如：近年個人股利所得之可扣抵稅額減半扣抵、實施房地合一課稅，取消出售土地所得免稅以及調高遺產及贈與稅最高稅率為20%等結果。 

至於外界有主張財政部過去幾年超徵稅收，構成不當得利，應返還給人民，法制局直指，稅捐稽徵機關依法課稅，在實體法上就有法律依據而未構成不當得利，進而不發生返還問題，年度預算計畫只是預估稅收的參考基礎，並不是退稅請求權依據，既然發生超徵稅款情形，其顯示的意義除可能有稅收低估之外，亦表示我國稅制仍有合理化的改革空間。

因此，法制局建議，如何退稅在技術層面爭議頗高，無論齊頭式退稅或用以協助社會弱勢，涉及各方看法難免不相一致，建議或可修正《預算法》，倘若實徵數大於預算數時，明定將差額作為特定使用，例如列償債基金等，如此或可消弭民眾對政府超徵稅收的疑義。

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