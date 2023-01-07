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搶到7-11福袋「一拆開」悲劇了！　她自嘲：沒做功課的下場

▲▼7-11推出30款「限量開運金喜福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11福袋。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

迎接新的一年，四大超商都有推出福袋，要讓民眾試手氣！近日就有一名網友發文表示，她看中7-11一款499元的福袋，結果一打開才發現悲劇了！她竟然拿錯款。貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，其中也有苦主同樣看錯、買錯。

這名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」上貼文，提到她不在意福袋裡面的餅乾是什麼，重點是她以為499元的福袋都會附保溫瓶，怎料一開卻悲劇了，裡面放的竟是保鮮盒。雖然她起初想要的是保溫杯，但既然買錯了，她也轉念一想，至少袋子當媽媽袋很剛好。

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貼文一出，也有網友表示自己同樣買錯，「你跟我一樣！我也以為是保溫杯」、「我也是～打開超想哭的」、「跟我一樣都買錯了」。原PO則直喊，「哈哈～沒做功課（的）下場」。

▲▼7-11推出30款「限量開運金喜福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

還有網友回應，「官網有詳細介紹」、「現在根本買不到了」、「它有分喔！保溫瓶的好快賣完」、「我也是覺得當媽媽包很方便」、「袋子容量很大，美中不足是沒拉鍊」、「重點是保溫瓶的都被搶光了」、「現在門市幾乎都只剩下餐盒款式了」、「店員說附近的小7保溫瓶的福袋都沒貨了，本來有忍住不買，看到米奇又忍不住」。

實際上，這次7-11推出多款福袋，其中499元福袋為多功能托特包，部分是裝保溫瓶、部分是裝保鮮盒。另外，萊爾富今年11月底也有開賣3款「開運福袋」；OK mart推出「鴻兔大展招財包」，全台限量10萬個；全家也在1月1日開賣「福兔好運福袋」。

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