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「10分鐘給100」邪惡宿舍管理員騙貧困女大生進房性侵

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲台中邪惡宿舍管理員，藉按摩指侵女大生。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中某大學宿舍管理員陳姓男子，平日會找家境貧寒的女大生小青（化名）來按摩，說好「10分鐘給100元」。2020年7月間，他又找了小青前來按摩，並以示範按摩手法為幌子，不顧小青大叫、尖叫「不要！」硬脫下小青褲子指侵得逞。事後被逮還辯稱「妳說不要，但為何下面那麼濕」。最高法院審理後，將陳男判刑3年6月定讞。

判決指出，陳男在案發當天凌晨12點，傳LINE給小青說要按摩手腳並聊天，因為已經做過多次，小青不疑有他，前往陳男房間。沒多久，陳男又說空調故障，帶著小青到其他樓層的房間，並要小青坐在床上，他要示範按摩手法。

小青照做，陳男一開始將小青的腳放在自己腿上，並沿著腳踝向上按摩小腿、大腿，直到臀部。之後陳男見色心起，開始硬脫小青的褲子。小青察覺有異，出手撥開陳男雙手，並開始大叫；但陳男持續進逼，小青更尖叫「不要！」奮力掙扎，但最後仍遭陳男指侵得逞。因為小青不斷尖叫、反抗，陳男擔心被人發現而罷手，並安撫哭泣中的小青。小青穿回褲子返回房間後，傳訊息給社團助教，並報警處理，逮捕陳男。陳男遭「強制性交罪」嫌提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱確實侵犯小青，但並未違反小青的意願；還說過程中小青並未大叫、尖叫，也沒撥開他的雙手。不過法院訊問小青，發現2人間雖然互動較為親密，但小青並未將陳男當作男友；另外小青在被侵犯時，陳男不斷進逼，甚至還說「妳說不要，但為何下面那麼濕」。小青也說，因為她不斷尖叫、掙扎，最後陳男罷手，但陳男還拿起她的內褲聞，放在桌上後走進廁所，她才趁機穿上褲子逃離。

此外，法院也發現小青被侵犯後，隨即傳訊給助教「我被侵犯了」、「怎麼辦」、「我在宿舍」、「是房東」、「剛剛在他的房間」、「後來帶到第二個房間，沒開燈，很昏暗，幫我按腳、腳踝、小腿、大腿、臀部，然後更深入，甚至脫褲子、內褲，手指進入體內，右手用完換左手...」法院因此認定陳男確實性侵，一二審均將陳男判刑3年6月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

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