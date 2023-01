美小學槍擊案！6歲男童帶手槍進教室　「開槍射殺女老師」被捕

▲紐波特紐斯市市長瓊斯(Phillip Jones)就里奇內克小學槍擊案回應媒體提問。(圖/翻攝自推特@Phil_Jones_757,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國維吉尼亞州紐波特紐斯市(Newport News)一所小學周五(6日)下午發生槍擊案,槍手是一名年僅6歲的男學生,他持手槍在一年級教室內射殺一名30多歲女老師,導致她受到致命傷,起初性命垂危,送醫後情況有所好轉。發生事故的學校將在周一(9日)全面關閉,停課一天。

綜合NPR等外媒報導,里奇內克小學(Richneck Elementary School)於當地時間6日下午2點左右報案發生校園槍擊事件。紐波特紐斯市警方和校方表示,一名6歲男學生在一年級教室內與教師發生口角,遂持槍打傷這名30多歲的女老師。女老師受到致命傷送醫後情況好轉,脫離生命危險,男學生隨後已被警方逮捕拘留。

▲市長瓊斯表示,當局針對接下來的處理工作已有明確規劃。

市警察局長德魯(Steve Drew)表示,這名6歲學生將一把手槍帶到教室裡,這起事件並非校園掃射,而是特定地點的槍擊事件,但他也補充,這起槍擊案並非意外。德魯指出,警方在事件當下「立即反應」,很快地就在幾分鐘內介入,事件中並沒有學生受傷,所有孩子都在事發後被疏散到體育館,目前情況安全,沒有活躍槍手。

報導指出,學校裡的心理輔導員正在和學生們談話,協助穩定情緒,警方也在協助家長和監護人到體育館內和孩子們相聚,且家長必須出示具有照片的相關身分證件才能接回孩子。據報導,槍擊案發生後校園被封鎖大約一小時才解除,家長喬思琳(Joselyn Glover)表示,「我的心臟彷彿停止跳動,我嚇壞了,非常緊張,只想知道那個人會是我兒子嗎?」

根據維吉尼亞州教育部網站,里奇內克小學大約有550名從幼稚園到5年級的學生,另外,為保護教職員和學生的心理健康,校園將在9日停課。

My heart goes out to our community tonight. Thank you to the first responders, teachers, staff, and those who were first on the scene. The work ahead for all of us could not be clearer. pic.twitter.com/BfETFyfnzF