美小學槍擊案！6歲男童帶手槍進教室　「開槍射殺女老師」被捕

▲紐波特紐斯市市長瓊斯（Phillip Jones）就里奇內克小學槍擊案回應媒體提問。（圖／翻攝自推特@Phil_Jones_757，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）一所小學周五（6日）下午發生槍擊案，槍手是一名年僅6歲的男學生，他持手槍在一年級教室內射殺一名30多歲女老師，導致她受到致命傷，起初性命垂危，送醫後情況有所好轉。發生事故的學校將在周一（9日）全面關閉，停課一天。

綜合NPR等外媒報導，里奇內克小學（Richneck Elementary School）於當地時間6日下午2點左右報案發生校園槍擊事件。紐波特紐斯市警方和校方表示，一名6歲男學生在一年級教室內與教師發生口角，遂持槍打傷這名30多歲的女老師。女老師受到致命傷送醫後情況好轉，脫離生命危險，男學生隨後已被警方逮捕拘留。

▲市長瓊斯表示，當局針對接下來的處理工作已有明確規劃。

市警察局長德魯（Steve Drew）表示，這名6歲學生將一把手槍帶到教室裡，這起事件並非校園掃射，而是特定地點的槍擊事件，但他也補充，這起槍擊案並非意外。德魯指出，警方在事件當下「立即反應」，很快地就在幾分鐘內介入，事件中並沒有學生受傷，所有孩子都在事發後被疏散到體育館，目前情況安全，沒有活躍槍手。

報導指出，學校裡的心理輔導員正在和學生們談話，協助穩定情緒，警方也在協助家長和監護人到體育館內和孩子們相聚，且家長必須出示具有照片的相關身分證件才能接回孩子。據報導，槍擊案發生後校園被封鎖大約一小時才解除，家長喬思琳（Joselyn Glover）表示，「我的心臟彷彿停止跳動，我嚇壞了，非常緊張，只想知道那個人會是我兒子嗎？」

根據維吉尼亞州教育部網站，里奇內克小學大約有550名從幼稚園到5年級的學生，另外，為保護教職員和學生的心理健康，校園將在9日停課。