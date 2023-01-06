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挽救蜂群免於滅絕　美批准全球首款蜜蜂疫苗

▲▼蜜蜂。（圖／達志影像）

▲美國批准全球首款蜜蜂疫苗。（圖／達志影像） 

文／中央社

美國已批准使用世上第一款供蜜蜂接種的疫苗，以預防蜜蜂感染美洲幼蟲病（American foulbrood disease）致死。這是一種細菌性疾病，據悉會因攻擊蜜蜂幼蟲而使蜂群弱化。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，根據負責研發的生技公司「大蘭生物健康」（Dalan Animal Health），美國農業部本週「有條件核准」了這款疫苗的使用。

蜂類身為植物授粉媒介，在許多生態層面都扮演重大角色。大蘭生物健康執行長克萊瑟（Annette Kleiser）發表聲明說，這款疫苗是在「蜂群保護方面獲致的突破」。

疫苗的作用方式是將一種非活性菌引入蜂王食用的蜂王漿，使蜂王的幼蟲產生免疫力。

根據美國農業部，自2006年以來，美國蜂群年年減少，因為有許多時而重疊的因素威脅到蜜蜂健康，包括寄生蟲、害蟲和疾病，以及一種名為「蜂群崩解失調」（Colony Collapse Disorder）的現象，也就是外勤工蜂外出離巢不返，獨留蜂王在巢中。

聯合國糧農組織（FAO）指出，諸如蜜蜂、鳥類和蝙蝠等授粉媒介關係到全球大約1/3農作物生產。

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