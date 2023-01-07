麥當勞CEO宣布裁員！範圍恐「擴及全球」　時間點曝光

▲麥當勞將於4月公布員工配置計畫，其中將包含裁員細節。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）近日發信給全球員工稱，公司將會迎來一次大規模的重組，其中包含組織變動與裁員。他指出，為了讓麥當勞獲得更高的工作效率，同時降低成本，以利發展，4月份前會重新評估公司的人員配置。麥當勞公司與直營門市在全球共有20萬名員工，加盟店則有200多萬名員工，其中75%在美國境外。

根據《英國廣播公司》報導，坎普斯基在發給全球員工的內部信件中提到，「我們多次試圖解決同樣的問題，但卻沒有互相分享想法。公司將會有艱難的討論與決定。這將幫助我們作為一個組織能更快速地行動，同時降低全球成本，並釋放資源，投資於公司，獲得成長。」

他指出，麥當勞在4月前將重新評估公司內部人員配置，包含裁員。他同時也提到，部分正在推行的項目也將完全停止。但他並未說明有關裁員範圍的相關細節，也沒有明確指出哪些項目可能會受到影響。麥當勞的總公司與直營門市在全球一共擁有20萬名員工，加盟店則有200多萬名員工，其中75%不在美國。

坎普斯基在接受《華爾街日報》採訪時則表示，他對於裁員人數並沒有一個固定的目標數字，但是目前存在的部分工作崗位可能會被轉移，或是消失。他強調，作為公司新戰略的一部份，麥當勞希望拓展更多門市，以充分滿足過去需求。