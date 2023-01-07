　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BNT表示將在英國進行「癌症疫苗」試驗　今年9月開始

▲▼德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

▲德國BioNTech（BNT）藥廠將與英國合作「癌症疫苗」試驗。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

英國政府6日宣布與德國公司BioNTech建立合作夥伴關係，將從9月開始在英國開展個人化的mRNA 療法試驗，包括癌症疫苗，並將目標放眼在2030年之前，為患者提供10,000種療法。不過相關的平權倡議人士也強調，任何的療法突破，政府都應確保以「可承受」的價格供應，並向全球癌症患者提供服務。

根據CNBC報導，英格蘭的癌症患者將參與個人化的mRNA療法試驗，包括透過「刺激免疫系統」攻擊有害細胞的癌症疫苗，預期將被施用於早期與晚期患者，並防止癌細胞返回。

BNT執行長薩欣（Ugur Sahin）表示，「我們的目標是利用我們研究了20多年的技術，來加速免疫療法和疫苗的開發，這項合作將涵蓋影響全球數億人面對各種類型癌症和傳染病。」

英國國家癌症臨床主任強生（Peter Johnson）說，mRNA技術有可能改變治療多種疾病的方法。

英國組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）的平權倡議人士比爾利（Tim Bierley）呼籲，政府有道德責任推動BioNtech為這種可能挽救生命的疫苗，設定合理價格，以確保所有人都能取得，

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
李玟富商老公爆「劈腿嫩妹」鬧婚變！　親姊姊發聲了
即／台中惡火奪走5親人　陳姓屋主被依殺人罪聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BNT表示將在英國進行「癌症疫苗」試驗　今年9月開始

辣媽曬「精靈耳垂」勸世別生小孩　影片驚呆千萬人：氣到想塞回去

金融時報：台灣要打造「台版SpaceX」　打算發射自己的衛星網路

中國遊客將重出國門　東南亞各國料成最大贏家

歐洲「感覺像夏天」破解俄羅斯減供天然氣陰謀　西班牙氣溫25度

法國2022年均溫創新高　冬季運動賽事缺雪取消

挽救蜂群免於滅絕　美批准全球首款蜜蜂疫苗

經貿辦：台灣以「第三國」身分加入中美WTO晶片訴訟　確保利益

台灣「行人地獄」丟臉到全歐洲　法國、俄羅斯認證：野蠻行徑

烏克蘭指控俄羅斯準備「恐怖攻擊」　警告民眾不要上教堂

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

疑阿公釀禍...台中惡火5死　長子憔悴：只能接受現實

三寶駕駛南橫U型盲彎違停　騎士提醒反被嗆：這白線欸

自小客闖紅燈秒被警攔　一旁騎士雀躍拍手：水！

BNT表示將在英國進行「癌症疫苗」試驗　今年9月開始

辣媽曬「精靈耳垂」勸世別生小孩　影片驚呆千萬人：氣到想塞回去

金融時報：台灣要打造「台版SpaceX」　打算發射自己的衛星網路

中國遊客將重出國門　東南亞各國料成最大贏家

歐洲「感覺像夏天」破解俄羅斯減供天然氣陰謀　西班牙氣溫25度

法國2022年均溫創新高　冬季運動賽事缺雪取消

挽救蜂群免於滅絕　美批准全球首款蜜蜂疫苗

經貿辦：台灣以「第三國」身分加入中美WTO晶片訴訟　確保利益

台灣「行人地獄」丟臉到全歐洲　法國、俄羅斯認證：野蠻行徑

烏克蘭指控俄羅斯準備「恐怖攻擊」　警告民眾不要上教堂

快訊／台南正副議長賄選案　黃怡萍涉違反《選罷法》羈押禁見

BNT表示將在英國進行「癌症疫苗」試驗　今年9月開始

辣媽曬「精靈耳垂」勸世別生小孩　影片驚呆千萬人：氣到想塞回去

台商確診X光驚見「大白肺」　胸腔醫嘆：留在中國恐死路一條

哈利王子聲稱在阿富汗當兵「殺25人」　塔利班：西方人濫殺的縮影

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前發文「以後墳離得近一點」成預言

CES 2023隆重登場！聚焦永續發展與解決全球挑戰　超過3200間廠商參展

「別一副娘娘腔」是假堅強　奧運教練告訴你運用內在力量培養韌性

英業達集團擴展精準醫學服務版圖　攜手全球人壽推出健康促進外溢保單

營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」，避開豚骨、雞白湯、湯千萬別喝光

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

國際熱門新聞

時空旅人預言2023年將有「5大災難」

台灣行人地獄丟臉全歐洲　法、俄：野蠻行徑

金正恩每晚帶女人開房！淫亂過往曝　連老爸都管不了

歐洲像夏天破解俄氣陰謀　西班牙氣溫25度

女童懷胎8月不知情　阿姨陪看診：被性侵了

台版SpaceX　台灣將打造自有星鏈

中國遊客將重出國門　東南亞各國料成最大贏家

辣媽曬精靈耳垂勸世　超有說服力

確診陸客落跑遭逮　赴韓5次全為整形

烏控俄準備恐攻　警告民眾不要上教堂

威廉「叫專機起飛」別等哈利！女王駕崩內幕曝

經貿辦：台以第三國身分加入中美WTO晶片訴訟

東京快被擠爆了！政府每人發23萬求搬家

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

更多熱門

相關新聞

美股開盤道瓊上漲200點　非農就業增22萬

美股開盤道瓊上漲200點　非農就業增22萬

美股6日開盤道瓊工業平均指數上漲255點，漲幅0.77%。標準普爾500指數上漲0.68%，納斯達克綜合指數上漲0.44%。去年12月就業報告顯示就業僅略微強勁，工資漲幅低於預期，顯示出聯準會升息以抑制通膨，有一些進展跡象。

挽救蜂群免於滅絕　美批准全球首款蜜蜂疫苗

挽救蜂群免於滅絕　美批准全球首款蜜蜂疫苗

經貿辦：台以第三國身分加入中美WTO晶片訴訟

經貿辦：台以第三國身分加入中美WTO晶片訴訟

網美擁「超巨飛彈奶」　下半身露出讓人驚呆

網美擁「超巨飛彈奶」　下半身露出讓人驚呆

關鍵字：

BNT癌症疫苗北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林破22年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

宋先生被轟「給小甜甜養」！曝夫妻經濟分工：我賺得夠用

彩迷瘋搶2000元刮刮樂　爽中3張百萬

男友無套激射！竟叫她「用可樂洗下面」　結果悲劇了

女友生理期…爸跑上床「浴血奮戰」　他崩潰了

李玟富商老公爆「劈腿嫩妹」　姊發聲

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

日本飯店1晚「台幣1200元」　早餐照全看哭

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

啦啦隊陳伊私密片驚爆外流　男方是他

網指新竹球場是弊案　林智群開嗆

同居女友「分手後賴著不走」　他崩潰

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面