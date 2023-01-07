快訊／疑「點火驅蛇」卻燒死5親人！台中倖存阿公遭羈押

▲台中大里火警5死，死者靈堂。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中市大里區6日發生重大火警，造成三代同堂7口之家5死悲劇！起火原因疑似為倖存的陳姓阿公要點火驅蛇，檢方事後依放火、殺人罪嫌向法院聲押。而羈押庭結果出爐，阿公改依公共危險跟過失致死罪嫌獲准羈押，目前已被送往看守所羈押。





▲火警當時畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

大里民宅大火造成5人死亡，包括陳姓阿公的6月大外孫、62歲妻子林女、32歲小兒子、38歲長女以及11歲長孫。當時35歲陳家長子外出到屏東工作，逃過死劫，接獲噩耗後趕回台中。

阿公說詞反覆，一下說屋內有蛇，因此點燃防滑墊、引燃高粱酒驅蛇，但又改口說是引燃他洗腎用的止血帶，用瓦斯爐點火驅蛇，而由於起火點疑似就在他的床邊，因此被列為嫌疑人送辦。

對此，陳家長子駁斥，爸爸曾被診斷出譫妄症，狀況時好時壞，講話顛三倒四，再者家中並沒有人喝酒，不太可能會有高粱酒這種東西。他認為，家中電暖器為舊的電扇型，且已使用6、7年，應是電暖器起火釀禍。

全案經台中地檢署複訊後，認定阿公涉犯刑法第173條第1項之放火及第271條第1項之殺人等罪之犯罪嫌疑重大，有羈押之必要，因此向台中地院聲請羈押。不過=羈押庭結果出爐後，阿公被改依公共危險跟過失致死罪嫌羈押，阿公目前已被送往看守所羈押。