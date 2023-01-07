1歲半女童遭爸拿菸燙手洩憤　傷疤2年仍可見！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名父親阿偉（化名）因為不滿1歲半的女兒哭鬧，竟用香菸燙手洩憤，傷疤2年後仍能看見，但他矢口否認有拿香菸燙女兒，一審被判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。檢方認為量刑太輕並提出上訴，高等法院合議庭日前改判處6個月，同樣可以易科罰金。

▲女童因為哭鬧遭父親用香菸燙傷。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中指出，阿偉在2015年的夏天因為不堪當時才1歲半的女兒哭鬧，竟用點燃的香菸燙傷女兒的左手手背，留下圓形的燒燙傷，後來他涉犯其他案件被警方逮捕，女兒被送到安置機構，工作人員在協助盥洗時發現孩子手背上的傷，立即通報新北市政府，這起事件才曝光。

雖然阿偉矢口否認傷害女兒，但孩子在偵查過程中證述一致，講出「有痛痛，我很小」、「我燙到有哭」、「爸爸沒有跟我說對不起」等話。孩子的心理諮商師也證稱，女童在遊療過程中情緒起伏很大，提到爸爸就會出現生氣、驚恐的反應。

一審法官認為，綜合女童、心理諮商師以及台大醫院的身心發展綜合評估報告書可知，受害者雖為兒童，卻可以明確描述出事發過程，且前後證述一致，也沒有一面倒做出不利於父親的證述，對於身體部位是被誰以何種方式傷害，都能區辨，足見她並非任意編撰或受他人影響，說詞應有相當之可信度。

阿偉一審被依成年人故意對兒童犯傷害罪判處4個月有期徒刑。但檢方認為量刑太低，提出上訴並表示，案發當時女童才1歲半，阿偉身為父親不僅沒有好好照顧孩子，還用香菸燙傷手背，女童2017年間受到保護安置時，仍能看見手背被燙傷的結痂疤痕，可見所受到的傷害非輕。

檢方強調，女童經保護安置之後出現許多情緒及行為困擾，似有創傷後壓力症狀等情況，受到的精神傷害和身體上的傷害一樣難以抹滅，阿偉卻始終不認罪，犯後態度惡劣，一審判處4個月難認符合罪刑相當原則，因此希望高等法院撤銷原判決，另為適法之裁判。

對此，高等法院合議庭認為，阿偉明知女兒年幼，毫無自我保護能力，卻因為孩子哭鬧，就用燃燒中的香菸燒灼手背洩憤，對孩子的身心造成傷害，嚴重影響孩子未來的身心發展，行為實屬惡劣，考量到他有多次毒品前科，最終裁定改判6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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