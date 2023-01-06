違證交法遭重判二審沒換法官　人權協會籲迴避...高院將開言詞辯論

▲高院對鍾文智炒股案，將在3月1日再次進行言詞辯論。 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

連一鮑魚前老闆鍾文智，因涉嫌炒作「台灣存託憑證」（TDR），一審遭重判18年，案件上訴後，發現二審法官竟還是一審法官，根據刑事訴訟法第17條第8款，「法官曾參與前審之裁判者」應自行迴避，但聲請卻遭駁回確定，人權協會批評「不利心證已成立，應主動迴避」，高等法院將在3月1日再開言詞辯論。

對於「法官迴避」制度的落實充滿弊端與爭議，2022年10月22日，全國律師聯合會人權保護委員會、台北律師公會人權委員會、台灣人權促進會等團體，共同舉辦「公平法院及法官迴避研討會」，會中研討期盼法院能做出公平審判，以保障人民訴訟權。

會議中，更針對鍾文智涉嫌炒TDR、遭台北地檢署以違《反證券交易法》起訴並在一審重判18年一事進行討論，認為提出上訴後，二審受命的法官竟也是一審陪席法官，雖然這名法官沒有參與最後一審實體判決，但是在審理期間，曾參與14次的審理程序，並訊問20名相關證人，甚至還以「犯罪嫌疑重大」為理由，裁定鍾文智以5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，顯然這名法官已形成不利的心證。

中華人權協會表示，根據《刑事訴訟法》第17條第8款，法官曾參與前審之裁判者，應自行迴避，不得執行職務。再依大法官釋字第178號解釋理由書意旨，法官已在下級審法院參與裁判，在上級審法院再行參與同一案件之裁判，當事人難免疑其具有成見，而影響審級之利益。意即一審法官本應自行迴避才對，未料鍾文智申請迴避竟遭高等法院及最高法院駁回確定。

鍾文智2022年7月5日已向憲法法庭聲請違憲審查，希望大法官宣告裁定違憲，讓他可以更換法官，獲得法院公平審判的權利。然而，高等法院對於鍾文智的案件，仍然定於2023年3月1日再進行言詞辯論。