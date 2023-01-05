性侵女同事遭踹飛！工人喊賠20萬太多　她嗆爆：付不起是你不努力

記者黃翊婷／綜合報導

藍姓臨時工2020年8月5日發現女同事A獨自一人在工地休息，竟趁對方熟睡時企圖性侵，結果遭一腳踹飛；雖然他表示願意和解，但認為20萬元太多，反被女方嗆聲「他付不起是因為他不努力」。案件上訴至高等法院，藍男帶著2萬元現金出庭，同時承諾一定會在1年之內賠償剩下的18萬元，才換得3年緩刑。

▲藍男企圖性侵女同事，反遭對方踹飛。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中指出，藍男2020年8月5日中午12點多在桃園市蘆竹區某工地的9樓，發現同事A女正獨自一人在休息，於是趁著四下無人之際，上前想要強行脫掉對方的外褲和內褲性侵，結果反被驚醒的A女一腳踹開。

桃園地院法官一審認為，藍男2003年間曾因妨害性自主案件，被判處7年2個月有期徒刑，沒想到仍不知悔改，又對女同事出手，因此依乘機性交未遂罪，判處2年2個月有期徒刑。藍男不滿一審量刑，提出上訴。

此外，藍男曾在一審時表示，A女要求賠償20萬元太多，雙方無法達成和解，結果被對方反嗆，「什麼叫付不起，我就是要他賠償，他付不起是因為他不努力，如果他不跟我和解，請法院判重一點」。

二審時，藍男表明願意以20萬元和解，並帶著2萬元現金出庭，同時承諾會在1年之內給付剩下的18萬元，希望法官能從輕量刑。

高等法院合議庭認為，藍男有妨害性自主、竊盜、公共危險等多項前科，素行不佳，但對於這起案件，他始終坦承犯行，一審已當庭向A女道歉，二審時也表明願意和解，還給出詳細的賠償方案，考量到他確實有意彌補，犯後態度尚可，家中還有老父親需要扶養，因此裁定撤銷原判決關於量刑的部分，改判處1年8個月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間應付保護管束。

合議庭強調，藍男也要依照承諾賠償A女20萬元，如果沒有在1年之內完成，將會撤銷緩刑，全案仍可上訴。

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