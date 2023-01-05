　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

性侵女同事遭踹飛！工人喊賠20萬太多　她嗆爆：付不起是你不努力

記者黃翊婷／綜合報導

藍姓臨時工2020年8月5日發現女同事A獨自一人在工地休息，竟趁對方熟睡時企圖性侵，結果遭一腳踹飛；雖然他表示願意和解，但認為20萬元太多，反被女方嗆聲「他付不起是因為他不努力」。案件上訴至高等法院，藍男帶著2萬元現金出庭，同時承諾一定會在1年之內賠償剩下的18萬元，才換得3年緩刑。

▲▼工地,施工,示意圖。（圖／視覺中國）

▲藍男企圖性侵女同事，反遭對方踹飛。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中指出，藍男2020年8月5日中午12點多在桃園市蘆竹區某工地的9樓，發現同事A女正獨自一人在休息，於是趁著四下無人之際，上前想要強行脫掉對方的外褲和內褲性侵，結果反被驚醒的A女一腳踹開。

桃園地院法官一審認為，藍男2003年間曾因妨害性自主案件，被判處7年2個月有期徒刑，沒想到仍不知悔改，又對女同事出手，因此依乘機性交未遂罪，判處2年2個月有期徒刑。藍男不滿一審量刑，提出上訴。

此外，藍男曾在一審時表示，A女要求賠償20萬元太多，雙方無法達成和解，結果被對方反嗆，「什麼叫付不起，我就是要他賠償，他付不起是因為他不努力，如果他不跟我和解，請法院判重一點」。

二審時，藍男表明願意以20萬元和解，並帶著2萬元現金出庭，同時承諾會在1年之內給付剩下的18萬元，希望法官能從輕量刑。

高等法院合議庭認為，藍男有妨害性自主、竊盜、公共危險等多項前科，素行不佳，但對於這起案件，他始終坦承犯行，一審已當庭向A女道歉，二審時也表明願意和解，還給出詳細的賠償方案，考量到他確實有意彌補，犯後態度尚可，家中還有老父親需要扶養，因此裁定撤銷原判決關於量刑的部分，改判處1年8個月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間應付保護管束。

合議庭強調，藍男也要依照承諾賠償A女20萬元，如果沒有在1年之內完成，將會撤銷緩刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
廖科溢神隱28天「放閃秦綾謙」！　飛國外享受新婚
「戶戶配沖水馬桶」昔模範社區跌落神壇　鐵皮違建增生淪最窮里
鳳梨玩cosplay脫光激戰！　媽以為吵架急衝對視尷尬惹
最貴iPhone「實體按鍵」全沒了！　開箱影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

性侵女同事遭踹飛！工人喊賠20萬太多　她嗆爆：付不起是你不努力

台中網咖產子涉掐死嬰　24歲未婚媽今晨遭聲押獲准

縱火畫面曝！高雄男凌晨丟「油彈」燒鄰居　騎樓瞬間炸裂

全台首件國民法官案公布！　台中業務員殺人案今移審

快訊／小寒奪命！計程車司機疑心臟病發　凌晨撞3車不治

老公涉郭哲敏洗錢案　美妝YTR鄭雅勻認了訴請離婚！IG曝心聲

高雄婦「跌坐浴室2天」！媳婦聯絡不到人急壞　里長破窗神救援

汐止酒駕男拒檢「關燈躲警」逆向逃　連闖紅燈狂飆…10分鐘遭圍捕

快訊／男子「板橋車內引爆瓦斯桶」火舌竄窗　震碎民宅玻璃

高雄單親女元旦病逝！6歲小兄弟「大哭找媽媽」　警上門才知成孤兒

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

性侵女同事遭踹飛！工人喊賠20萬太多　她嗆爆：付不起是你不努力

台中網咖產子涉掐死嬰　24歲未婚媽今晨遭聲押獲准

縱火畫面曝！高雄男凌晨丟「油彈」燒鄰居　騎樓瞬間炸裂

全台首件國民法官案公布！　台中業務員殺人案今移審

快訊／小寒奪命！計程車司機疑心臟病發　凌晨撞3車不治

老公涉郭哲敏洗錢案　美妝YTR鄭雅勻認了訴請離婚！IG曝心聲

高雄婦「跌坐浴室2天」！媳婦聯絡不到人急壞　里長破窗神救援

汐止酒駕男拒檢「關燈躲警」逆向逃　連闖紅燈狂飆…10分鐘遭圍捕

快訊／男子「板橋車內引爆瓦斯桶」火舌竄窗　震碎民宅玻璃

高雄單親女元旦病逝！6歲小兄弟「大哭找媽媽」　警上門才知成孤兒

喝完酒還能吃掉杯子！台北最美奶茶色咖啡廳推出「餅乾SHOT杯」

快拿身分證！地址對中「這2字」玩樂園只要450元　1字也有優惠

學測歷史掌握主題式重點閱讀　留意世界領袖級人物逝世議題

聯邦銀行「賴點神卡」無腦刷起來！首刷、揪團享加碼、最高回饋3%

光泉調味乳飲新包裝歡樂上市　揪閨蜜好友喝最對味

汪小菲、張穎穎逛平價服飾被直擊！　沒去血拼名牌…女友貼心幫試穿外套

南大附小小學生「粉好玩」課程　憂這農產大量消失

「期待大谷翔平迎向怪物球季」　美媒分析天使輪值

性侵女同事遭踹飛！工人喊賠20萬太多　她嗆爆：付不起是你不努力

賓士「新一代GLC Coupe休旅」準備登場了！內艙首曝光　第1季發表

乳巨難聚人心！高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹軍容壯盛比客人多

社會熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

快訊／男子板橋車內引爆瓦斯桶　震碎民宅玻璃

性冷感辣妹遭強行脫衣！討拍還被酸車力巨人

高雄單親女元旦病逝！6歲兄弟大哭找媽媽

新北警車不讓行人！2學童呆愣斑馬線上

快訊／台南議長賄選案　郭再欽被羈押禁見

高雄婦跌坐浴室2天！高雄里長破窗神救援

即／板橋女2天沒到餐廳上班　躺沙發睜眼死亡

假鈔集團竄全台　序號藏「嘲諷密碼」　

闖空門性侵8女逃22年　惡狼重判26年8月

快訊／計程車司機疑心臟病發　凌晨撞3車不治

立委控連江縣府包庇走私！縣府回應了

漢光演習請休遭刁難　士官長告指揮官吞敗

更多熱門

相關新聞

闖空門性侵8女逃22年　惡狼重判26年8月

闖空門性侵8女逃22年　惡狼重判26年8月

被稱為「孤狼淫賊」的慣竊涂明朗從2000年到2014年間，涉犯11件住宅竊案，並淫辱8位正好獨自在家的女性受害人，其中1人是女藝人的幫傭，涂男去年(2022年)再度現蹤闖空門，在1位富商家裡偷走520萬元，被檢警循線逮捕、羈押至今，由於涂男性侵後總將擦拭體液的衛生紙團留在現場，經採證比對無誤，台北地院依加重強制性交等罪合併判刑26年8月，可上訴。

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

少女倒垃圾遭3男性侵　手腳綑綁丟井中

少女倒垃圾遭3男性侵　手腳綑綁丟井中

「催眠水」迷姦女健身教練！油漆工賠62萬判7年

「催眠水」迷姦女健身教練！油漆工賠62萬判7年

遭繼父性侵！少女報案又被警官性侵

遭繼父性侵！少女報案又被警官性侵

關鍵字：

高等法院性侵

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

愛愛太多次「精盡人亡」？泌尿醫解答　一天DIY最佳次數曝光

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

陳維齡3段式表情包　律師：道歉演成生理痛

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

小S私下「只給派翠克」　蔡康永起身拒錄

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面