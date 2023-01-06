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社會 社會焦點 保障人權

被泰山員工當面嗆「惡意併購」！朱國榮完全不理會

▲▼國寶集團總裁朱國榮，泰山員工自救會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲國寶集團總裁朱國榮到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

弊案纏身的國寶集團總裁朱國榮，最近更捲入泰山集團經營權之爭。他6日因為「龍邦炒股案」到高等法院出庭。出庭前有一群泰山員工到場舉牌為泰山加油，甚至當面嗆朱國榮「惡意併購」，但朱國榮完全不理會，進入法庭。

朱國榮在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶，不法獲利合計達6億3千餘萬元。一審將他依違反《證券交易法》等罪，重判有期徒刑15年。案件上訴第二審。

而朱國榮最近遭報導捲入泰山經營權爭奪戰，泰山集團公司派甚至還登報說朱國榮是「股市大圈仔」、金融版省港旗兵，更質疑他綁架泰山。因此朱國榮6日到高等法院出庭前，就先有一批泰山員工自發前來，到場高舉「拒絕惡意併購」、「我愛泰山」、「泰山加油」的標語。

▲▼國寶集團總裁朱國榮，泰山員工自救會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲泰山員工在高院前抗議。（圖／記者吳銘峯攝）

泰山員工張先生受訪時表示，「我們是自發性的請假來到高等法院前等待朱國榮的出現，年資最久的已經有十年，有些人是剛入社會就選擇投入泰山的行列，泰山對我們而言就像第二個家一樣，看著最近的經營權之爭，讓許多在泰山服務多年的同事，都非常擔憂。」

沒多久，朱國榮從泰山員工後方經過，成員們對他高舉標語、喊口號，當面嗆「惡意併購」，但朱國榮完全不理會。本次庭訊傳喚相關證人，預計高院審理本案還需要一段時間才能作出判決。

▼朱國榮走過泰山員工面前，完全不回應。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼國寶集團總裁朱國榮，泰山員工自救會。（圖／記者吳銘峯攝）

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