　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送早餐襲胸喊「讓我摸一下」　工人瞎掰：地不平手滑

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓工人2021年5月2日上午開車前往A女家，藉口要送給對方蔥抓餅、鳳梨汁，卻突然伸手襲胸，還說出「讓我摸一下」等話，結果害自己吃上性騷擾官司。雖然吳男辯稱是因為地面不平整才會不小心碰到胸部，但桃園地院法官不採信，最終依性騷擾罪判他有期徒刑3個月，得易科罰金18萬元。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲吳男趁A女雙手拿滿東西時，突然伸手襲胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，吳男2021年5月2日上午7時許開車前往A女家，並表示要給予對方蔥抓餅、鳳梨汁等食物和飲料，卻趁著A女雙手皆拿滿食物時，突然將手伸進衣服裡襲胸，還說出「讓我摸一下」等話。

吳男挨告之後坦承的確有在上述時間、地點與A女碰面，但並未襲胸，當天他沒有進入女方住家，而是把車停在大門前的工地區域，因為工地不平整，他坐在駕駛座上，伸手要把東西遞出去時，不小心碰到女方的胸部。

但A女表示，當天發現有一輛白色的工程貨車開進庭園，以為是伯父來了，就和堂弟一起出去收拾堆放在外面的回收物，後來才發現來人是吳男，吳男見堂弟離開就主動搭話，還說要給她蔥抓餅和飲料，「當下我雙手都是蔥抓餅，沒辦法拿飲料，只好靠近駕駛座的窗戶要拿（飲料）」，沒想到竟然遭到襲胸，嚇得趕忙跑回屋裡求救。

A女的堂弟也證稱，A女一進門就大罵「你為什麼沒有在我旁邊」，當下覺得莫名其妙，A女才接著說遭到吳男襲胸，對方還說出「讓我摸一下」等話，一度還哭到情緒崩潰，「她很害怕，要我陪她。後來我們在警局製作筆錄時，吳男很奇怪自己過來跟我說話，表示他平常對我們很好，今天怎麼會這樣。我有質疑吳男，為什麼騙A女認識我們三伯，他還傻笑。」

桃園地院法官認為，吳男在事發之前就曾贈送早餐給A女，雙方並無仇恨糾紛，雖然他聲稱是因為工地不平整才會手滑，但在接受警詢時，他自稱當時是開車進入A女住處，而非住處前的工地，這部分連A女、堂弟都有明確證述，可見他的說詞前後反覆不一；此外，A女的證詞並沒有杜撰不實情節，前後證述一致，對於細節也能詳細描述，如果不是親身經歷，又豈會說出這樣的話。

最後，法官並未採信吳男的說詞並表示，他為了一己私慾伸出鹹豬手，導致A女身心受到莫大影響，進而留下陰影，考量到他從始至終都堅稱沒有性騷擾，至今仍未與A女達成和解，也沒有取得諒解，最終依性騷擾罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
2022台灣機車銷量排名曝！　「國民神車」助攻是關鍵
快訊／乾杯搶人才　正職月薪破54K！
寶貝女兒婚變...丟爸心疼「只說了8字」　丟妹重起爐灶地點曝
快訊／台南正副議長賄選案　檢調兵分26路大搜索
曾幫大S打官司　丟丟妹要離婚找「王牌大律師」出馬
投降了？北市區公所「國旗倒掛」　他怒批：才上任11天！
1800億現金怎麼給？　「直接入帳」機率高
2022台灣最暢銷新車！　10大排名出爐
新婚8天！孕妻崩潰問「8個月都去她家內射？」　腥夫認：幾乎啊
LIVE／丟丟妹4原因鬧離婚！下一步曝光　1800億元現金要
發現金！蘇貞昌拍板「全民共享」　黨政人士曝時間點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／為閃來車！工程車翻落陳有蘭溪橋旁　4輪朝天烏龜翻1人受困

老闆喊她「老婆」還摸頭摟腰　女特助告性騷吞敗

快訊／台南市議會正副議長賄選案　檢調兵分26路搜索10人

高雄露營區爆偷拍！她跨年夜洗澡驚見「手機伸入」　至少4女受害

曾幫大Ｓ、張清芳打官司　丟丟妹要離婚「王牌大律師」出馬

桃園角頭「黑人」遭槍殺案今相驗　家屬神色哀戚：尊重警檢調查

機車正妹擦撞賓士車倒地...路人撐傘　魔術師目擊：台灣最美風景

送早餐襲胸喊「讓我摸一下」　工人瞎掰：地不平手滑

2023第一場流星雨時間曝　北市動員19警力維護陽明山交通順暢

愛將恐嚇取財2大過免職...還痛哭喊冤　方仰寧硬起來說話了

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

快訊／為閃來車！工程車翻落陳有蘭溪橋旁　4輪朝天烏龜翻1人受困

老闆喊她「老婆」還摸頭摟腰　女特助告性騷吞敗

快訊／台南市議會正副議長賄選案　檢調兵分26路搜索10人

高雄露營區爆偷拍！她跨年夜洗澡驚見「手機伸入」　至少4女受害

曾幫大Ｓ、張清芳打官司　丟丟妹要離婚「王牌大律師」出馬

桃園角頭「黑人」遭槍殺案今相驗　家屬神色哀戚：尊重警檢調查

機車正妹擦撞賓士車倒地...路人撐傘　魔術師目擊：台灣最美風景

送早餐襲胸喊「讓我摸一下」　工人瞎掰：地不平手滑

2023第一場流星雨時間曝　北市動員19警力維護陽明山交通順暢

愛將恐嚇取財2大過免職...還痛哭喊冤　方仰寧硬起來說話了

南方航空台北-浦東航線增班　農曆年期間機位緊張有望緩解

1800億元「發現金」還稅於民？　國民黨質疑蘇貞昌「放風向球」

台鐵明年元旦掛牌公司化！預算今年送立院　　交長：子法1月定案

近6戰場均45分！唐西奇再拿39+12＋8　美媒：他把比賽當2K打

陸駁斥「疫情失控」質疑　強調「順應人民呼聲」調整防疫政策

14歲女童寫作業頻打瞌睡　隔天突頭痛臉歪！一查竟是大腦長了腫瘤

潛水遭「螺旋槳切開」肚子、雙腿！　她低頭崩潰：內臟全在外面

快訊／為閃來車！工程車翻落陳有蘭溪橋旁　4輪朝天烏龜翻1人受困

完美男友！會做飯還「常給生活小驚喜」　妹子怕：是不是渣男

丁海寅「時隔三年來台」1／6現身LV活動！　朴敘俊機場穿搭自帶電力

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

社會熱門新聞

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

新婚抓偷吃！夫認「都有做愛」　孕妻崩潰

即／角頭黑人遭槍殺！兒招魂下跪痛哭：爸回家了

台南恐怖車禍相驗　3男女死因曝

警官涉恐嚇取財遭2大過免職　痛哭曝內幕

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

大哥倒垃圾遭槍殺　歹徒焚車滅證

桃園角頭遭轟6槍亡　嫌焚車滅證有共犯

即／高雄男大生墜落3米深校內吊橋死亡！

更多熱門

相關新聞

獨／新北跆拳教練帶隊出國性騷選手！教育局疑包庇...狼師重返校園

獨／新北跆拳教練帶隊出國性騷選手！教育局疑包庇...狼師重返校園

在新北市極負盛名、40歲吳姓跆拳道教練日前帶隊出國參加比賽時，對選手伸魔爪，選手回台後在家長陪同下赴警報案；中華民國跆拳道協會表示，經多次調查與開會後，紀律委員會對吳姓教練祭出暫時停權。然而，新北教育局疑似官官相護，仍讓這名狼師回學校任教，家長與學子都相當害怕。

百斤女告同事性騷！當庭量體重…誣告囚半年

百斤女告同事性騷！當庭量體重…誣告囚半年

孩曝：爸與保母房間鎖門　她靠FB破案

孩曝：爸與保母房間鎖門　她靠FB破案

搭捷運碰短褲妹大腿辯非性騷　法官判有罪

搭捷運碰短褲妹大腿辯非性騷　法官判有罪

加油站突掀女員工衣服摸　噁男：只是開玩笑

加油站突掀女員工衣服摸　噁男：只是開玩笑

關鍵字：

桃園地院性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

丟丟妹離家斷聯2個月！4原因鬧翻　老公被岳父報警

啦啦隊女神爆曖昧人氣YTR！「進出香閨全被拍」

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面