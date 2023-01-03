送早餐襲胸喊「讓我摸一下」　工人瞎掰：地不平手滑

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓工人2021年5月2日上午開車前往A女家，藉口要送給對方蔥抓餅、鳳梨汁，卻突然伸手襲胸，還說出「讓我摸一下」等話，結果害自己吃上性騷擾官司。雖然吳男辯稱是因為地面不平整才會不小心碰到胸部，但桃園地院法官不採信，最終依性騷擾罪判他有期徒刑3個月，得易科罰金18萬元。

▲吳男趁A女雙手拿滿東西時，突然伸手襲胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，吳男2021年5月2日上午7時許開車前往A女家，並表示要給予對方蔥抓餅、鳳梨汁等食物和飲料，卻趁著A女雙手皆拿滿食物時，突然將手伸進衣服裡襲胸，還說出「讓我摸一下」等話。

吳男挨告之後坦承的確有在上述時間、地點與A女碰面，但並未襲胸，當天他沒有進入女方住家，而是把車停在大門前的工地區域，因為工地不平整，他坐在駕駛座上，伸手要把東西遞出去時，不小心碰到女方的胸部。

但A女表示，當天發現有一輛白色的工程貨車開進庭園，以為是伯父來了，就和堂弟一起出去收拾堆放在外面的回收物，後來才發現來人是吳男，吳男見堂弟離開就主動搭話，還說要給她蔥抓餅和飲料，「當下我雙手都是蔥抓餅，沒辦法拿飲料，只好靠近駕駛座的窗戶要拿（飲料）」，沒想到竟然遭到襲胸，嚇得趕忙跑回屋裡求救。

A女的堂弟也證稱，A女一進門就大罵「你為什麼沒有在我旁邊」，當下覺得莫名其妙，A女才接著說遭到吳男襲胸，對方還說出「讓我摸一下」等話，一度還哭到情緒崩潰，「她很害怕，要我陪她。後來我們在警局製作筆錄時，吳男很奇怪自己過來跟我說話，表示他平常對我們很好，今天怎麼會這樣。我有質疑吳男，為什麼騙A女認識我們三伯，他還傻笑。」

桃園地院法官認為，吳男在事發之前就曾贈送早餐給A女，雙方並無仇恨糾紛，雖然他聲稱是因為工地不平整才會手滑，但在接受警詢時，他自稱當時是開車進入A女住處，而非住處前的工地，這部分連A女、堂弟都有明確證述，可見他的說詞前後反覆不一；此外，A女的證詞並沒有杜撰不實情節，前後證述一致，對於細節也能詳細描述，如果不是親身經歷，又豈會說出這樣的話。

最後，法官並未採信吳男的說詞並表示，他為了一己私慾伸出鹹豬手，導致A女身心受到莫大影響，進而留下陰影，考量到他從始至終都堅稱沒有性騷擾，至今仍未與A女達成和解，也沒有取得諒解，最終依性騷擾罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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