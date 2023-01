獄外「飛鴿傳毒」給囚犯嗨　送貨小鴿落網！身上背包竟藏30克冰毒

▲古有飛鴿傳書,現今竟然還出現「飛鴿傳毒」的誇張案例。(示意圖/取自免費圖庫Wikimedia Commons)

記者張寧倢/綜合報導

加拿大監獄上月揪出一起「飛鴿傳毒」案,一名獄警在監獄牆內發現一隻鴿子身上攜帶著一個小背包,成功捕捉之後,竟在小包裡找到30公克冰毒。懲教部門官員表示,在他13年職業生涯中,從未見過用這種方式將毒品走私入獄,彷彿回到舊時代,使用更古老的技倆犯罪。

根據加拿大CBC等外媒報導,加拿大卑詩省(British Columbia)亞博斯福(Abbotsford)的太平洋懲教中心(Pacific Institution)去年12月29日有一名獄警在一棟牢房外的院子發現了一隻鴿子,並且看到牠身上似乎攜帶著一個小包裹,就像是「後背包」一樣。

加拿大懲教官聯盟太平洋區主任藍德爾(John Randle)表示,因為這隻鳥會到處移動,所以據信獄警們做了積極行動,跟蹤並順利捕捉到牠,拿下小背包後先是把鴿子放生,隨後發現包包裡頭竟藏有30公克的冰毒。

藍德爾說,這事件絕對很可怕,因為在鳥身上的是冰毒,將會引發很多問題,雖然過去也曾有人把違禁品扔進監獄高牆,但在他長達13年的職業生涯中,從未見過這種「用鴿子走私毒品」的方式,「這幾乎就像囚犯與罪犯回歸以前的年代,使用更古老的技倆。」加拿大懲教署與皇家騎警證實,當局已經展開調查,但細節不公開。

This is not a new method of moving drugs; in 2017 customs officials in Kuwait apprehended a pigeon carrying drugs in a miniature backpack. And in 2015 guards at a prison in Costa Rica found nearly an ounce of marijuana and cocaine strapped to a pigeon. Talk about JAIL BIRDS pic.twitter.com/nlGhb4lyOj