獄外「飛鴿傳毒」給囚犯嗨　送貨小鴿落網！身上背包竟藏30克冰毒

▲古有飛鴿傳書，現今竟然還出現「飛鴿傳毒」的誇張案例。（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

記者張寧倢／綜合報導

加拿大監獄上月揪出一起「飛鴿傳毒」案，一名獄警在監獄牆內發現一隻鴿子身上攜帶著一個小背包，成功捕捉之後，竟在小包裡找到30公克冰毒。懲教部門官員表示，在他13年職業生涯中，從未見過用這種方式將毒品走私入獄，彷彿回到舊時代，使用更古老的技倆犯罪。

根據加拿大CBC等外媒報導，加拿大卑詩省（British Columbia）亞博斯福（Abbotsford）的太平洋懲教中心（Pacific Institution）去年12月29日有一名獄警在一棟牢房外的院子發現了一隻鴿子，並且看到牠身上似乎攜帶著一個小包裹，就像是「後背包」一樣。

加拿大懲教官聯盟太平洋區主任藍德爾（John Randle）表示，因為這隻鳥會到處移動，所以據信獄警們做了積極行動，跟蹤並順利捕捉到牠，拿下小背包後先是把鴿子放生，隨後發現包包裡頭竟藏有30公克的冰毒。

A pigeon was caught smuggling drugs into a prison using a mini backpack.

pic.twitter.com/hPoz568Po7 — Adam Maina (@AdamMaina_) January 10, 2023

藍德爾說，這事件絕對很可怕，因為在鳥身上的是冰毒，將會引發很多問題，雖然過去也曾有人把違禁品扔進監獄高牆，但在他長達13年的職業生涯中，從未見過這種「用鴿子走私毒品」的方式，「這幾乎就像囚犯與罪犯回歸以前的年代，使用更古老的技倆。」加拿大懲教署與皇家騎警證實，當局已經展開調查，但細節不公開。

This is not a new method of moving drugs; in 2017 customs officials in Kuwait apprehended a pigeon carrying drugs in a miniature backpack. And in 2015 guards at a prison in Costa Rica found nearly an ounce of marijuana and cocaine strapped to a pigeon. Talk about JAIL BIRDS pic.twitter.com/nlGhb4lyOj — Ronald Phiri (@RonaldPhiri01) January 10, 2023

報導補充，早在2017年科威特當局就曾在海關機構附近的一棟建築物抓到一隻鴿子，並從牠身上的小背包裡搜出178顆K他命丸。哥斯大黎加一所監獄2015年也曾在一隻鴿子身上發現了裝滿大麻和古柯鹼的小背包。