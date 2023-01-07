全台瘋魔獸！　霍華德強勢奪得「十大新聞人物」　神級魅力火力全開

▲NBA明星中鋒「魔獸」霍華德抵台，受到大批球迷熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

社群中心／林懿捷報導

2022年11月8日，職籃T1永豐雲豹隊，為台灣籃壇投下震撼彈，宣布曾在NBA叱吒風雲的超級中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟，從此全台刮起了「魔獸旋風」，海內外都是媒體寵兒的他，挾帶高人氣，在ETtody的年度新聞人物排行榜得到網友熱烈支持，以17,374票，榮獲第四名。



「魔獸降臨」不僅帶動賽事門票熱銷，首戰1萬5千張門票瞬間秒殺，並繳出38分、25籃板和9助攻「準大三元」的可怕數據，率隊在落後21分的情況下，逆轉獲勝。此外，霍華德開直播、逛夜市吃雞屁股等舉動，也圈粉了許多不熟悉籃球的民眾，加上媒體的大篇幅報導，讓「魔獸」兩字深深烙印在大家的腦海。







▲魔獸在場上霸氣十足，但私下親民沒有巨星架子。（圖／桃園永豐雲豹提供）



身為流量密碼的霍華德，來台的一個月後，因身體狀況無預警在主場休兵，引起許多到場球迷不滿，使雲豹陷入公關危機。「魔獸熱潮」究竟還能燃燒多少，值得後續觀察，但無論如何，他在場內外的關注度與高人氣，被網友選為2022年的年度新聞人物實至名歸。

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▼獲得「2022年十大新聞人物」霍華德，在新的一年會繼續在全台發熱嗎？（圖／記者湯興漢攝）