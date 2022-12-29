「八冠王」許皓鋐寫台圍棋史紀錄！透露致勝秘訣：調整好心態

記者許敏溶／台北報導

2022年進入尾聲，台灣新一代棋壇霸主也正式出爐，今年職業棋士許皓鋐九段拿下「八冠王」，成為台灣第一人，收穫滿滿，其中包辦海峰棋院主辦的五個冠軍，並在今天頒獎，許皓鋐透露勝出原因，可能是自己心態調整比較好，若其棋手發揮的好，都有機會奪冠，也將專心備戰杭州亞運，希望讓台灣圍棋被世界看見。

▲「八冠王」許皓鋐（右二）寫台灣圍棋史紀錄，圖為今天獲頒名人頭銜與獎金。（圖／記者許敏溶攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2022年已經進入倒數，海峰棋院今（29日）舉辦六合一聯合頒獎典禮，包括 第14屆海峰盃職業圍棋賽、第三屆名人賽、第12屆友士盃十段賽、第15屆棋王賽、2022新人王賽、第三屆快棋爭霸戰，其中許皓鋐今年囊括海峰盃、名人賽、友士盃十段賽、棋王賽、快棋爭霸戰等五個冠軍，獲得總獎金490萬元，是名副其實的台灣第一人。

除了上述五項冠軍，許皓鋐還拿下台灣國手賽冠軍、聯電盃冠軍、台灣天元賽冠軍，2022年擁有8個頭銜，不僅成為台灣圍棋史上第一人，總獎金更突破700萬元。

在今天六合一聯合頒獎典禮上，許皓鋐先後5次上台領獎，也成為各界焦點，許皓鋐在獲頒名人賽冠軍時表示，整體來說過程比較順利，可能因為名人賽冠軍可拿獎金180萬元，是大比賽，其他棋手比較緊張，沒有發揮實力，自己在比賽中調整比較好，沒有遇到太多困難，希望其他棋手整好心態，自己實力並沒有強多少，若發揮的好，大家都有機會（奪冠）。

▲許皓鋐（圖右）今年奪八冠，寫台灣圍棋史紀錄，海峰棋院董事長林文伯頒發獎金。（圖／記者許敏溶攝）

許皓鋐今年拿下8座頭銜後，個人職業生涯已累積24個頭銜，在台灣圍棋史上排名第4，對於未來，許皓鋐說，目前就是專心備戰杭州亞運，希望讓台灣圍棋被世界看見。